Почему не стоит изучать с ребенком программу следующего года

Многие родители мечтают, чтобы их ребенок получал хорошие оценки в школе, поэтому стараются летом выучить с ним программу следующего года. Однако это в корне неверно.

Почему не стоит забегать вперед в вопросе учебы школьника? Школьные летние каникулы приходятся на июнь, июль и август. В это время ребенок должен отдыхать, ему не нужна лишняя нагрузка.

Школьникам в летний период требуется отдых. Кроме того, у них есть целый список книг, которые нужно прочитать.

Еще одно негативное последствие попыток заранее выучить школьную программу — ребенок потеряет интерес к учебе. Он расслабится и упустит момент изучения нового материала. Из-за этого он начнет отставать по программе.

Ранее детский психолог Надежда Рябичкина рассказала, что сложнее всего мотивировать учиться и ходить на занятия школьников в подростковом возрасте. По ее словам, именно в этот период развития отказ ходить в школу может быть связан с серьезными психологическими проблемами.

До этого психолог Наталья Наумова рассказала, как научить детей самостоятельно справляться со стрессом. По ее словам, родителям стоит объяснить своему ребенку, что в сложной ситуации стоит взглянуть на все происходящее со стороны, будто это случилось с кем-то другим.