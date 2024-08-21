Врач рассказал, как выбрать ребенку школьную обувь

Правильный выбор детской обуви очень важен для здоровья ребенка, особенно это касается обуви для школы, ведь в ней он будет проводить много часов. Заместитель главного врача Химкинской больницы по вопросам детства Нарине Сугян рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке обуви.

© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что обувь должна быть сделана из качественного и дышащего материала. Подойдут перфорированная кожа или современные материалы с сеточкой. Запятник должен хорошо фиксировать голеностоп, а высоту самой обуви лучше выбрать среднюю. Не стоит выбирать узконосые туфли, так как они сжимают ногу и ухудшают кровообращение. Обувь не должна быть на плоской подошве и с высоким каблуком. Лучше каблук высотой от двух до четырех сантиметров.

Врач добавила, что обувь не должна сидеть «впритык».

«При учете того, что нога ребенка растет, школьная обувь должна иметь запас 1–1,5 сантиметра», — объяснила она в комментарии «Радио 1».

До этого стилист Анна Скороходова рассказала, как правильно выбрать школьную форму.