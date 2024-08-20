Директор школы оценил идею ввести в программу курс логики

Для этого придётся жертвовать учебными часами по другим предметам.

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Тем не менее, изучение дисциплины необходимо на занятиях по некоторым специальностям. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился директор школы № 28 города Химки Григорий Назаров.

«По сути дела, логика включена, действительно, в часть образовательных программ по математике, по информатике, химико-биологических специальностей на профильном уровне в 10-11 классах. Логика, конечно, универсальный инструмент, благодаря которому работает большой и настоящий учёный. Если в 10-11 классе идёт профилизация для таких будущих учёных, исследователей, то логика, конечно, просто необходима. Она автоматически включается в рабочие программы. Я так понимаю, что речь идёт о некоем обязательном минимальном курсе, который должны постигнуть все ребята. Ну и здесь большие вопросы, потому что, как всегда, школьная программа достаточно нагружена, и там найти один урок в неделю, один час в неделю — это настоящее побоище будет.Там, где мы чего-то хотим доложить, надо что-то убрать. Естественно, это требует какого-то серьёзного обоснования. Надо признать, что подавляющее большинство выпускников не выбирают научную стезю после окончания 11 класса. А курс логики является, по сути дела, обязательным на первом-втором курсах университета. Поэтому здесь надо подумать. Всё-таки как часть какой-то рабочей программы по конкретному предмету — да. Как отдельный предмет — пока не вижу оснований».

Накануне в Госдуме предложили включить в школьную программу курс логики. С инициативой выступила первый замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Парламентарий отметила, что дисциплина помогла бы развить у учащихся научное и логическое мышление.