Психолог рассказала, как помочь ребенку адаптироваться к детскому саду

Чтобы помочь ребенку адаптироваться к детскому саду, следует показать ему территорию этого места, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Юлия Лебедева. По ее словам, также важно пообщаться с будущими воспитателями.

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Для облегчения адаптации к садику родители могут познакомить ребенка с детским садом, показать территорию, пообщаться с воспитателями; специально гулять мимо здания сада, рассказывая, как интересно там можно проводить время, играть с другими ребятами, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что можно договориться с администрацией детского сада, чтобы ребенок ходил с другими воспитанниками на совместные прогулки. Также важно придерживаться определенного режима дня дома, чтобы у ребенка было ощущение стабильности.

Нужно разговаривать с ребенком, если он переживает, и поощрять его за маленькие успехи, добавила Лебедева. Кроме того, родителям, которые тоже могут испытывать трудности в период адаптации, можно поговорить с другими родителями, заключила психолог.

Ранее педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская рассказала, что нужно заранее рассказать ребенку о детском саде, чтобы подготовить его к этому месту. По ее словам, не следует сразу надолго оставлять ребенка в саду.