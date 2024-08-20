Уникальный случай: россиянка в 51 год впервые стала матерью

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) приняли роды у пациентки, которая в 51 год впервые стала матерью. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

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Женщина поступила в роддом центра на 39-й неделе для проведения планового кесарева сечения. Операция прошла успешно, на свет появился здоровый мальчик весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр.

«Это первый случай в истории Люберецкого роддома, когда женщина в столь зрелом возрасте смогла выносить и родить ребенка, тем не менее в нашей практике есть случаи рождения абсолютно здоровых малышей женщинами до 48 лет», — поделилась главный врач больницы, акушер-гинеколог Татьяна Мельник.

По словам медика, и роженица, и ее младенец чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

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