Ученые выявили, в каком возрасте нельзя давать ребенку планшет и почему

Учёные из Университета Шербрука в Канаде обнаружили, что дошкольники, использующие гаджет для развлечения, могут не научиться контролировать свои эмоции, что способно привести к вспышкам гнева.

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В исследовании, опубликованном в журнале в JAMA Pediatrics, родители 315 детей сообщали об использовании ими iPad, планшета или мобильного устройства. Темперамент дошкольников измерялся с помощью поведенческого опросника.

Авторы заключили, что использование планшетов детьми в возрасте 3,5 года было связано с более высоким числом проявлений гнева и разочарования год спустя. Использование планшетов в раннем детстве «может способствовать циклу» проблем с эмоциональной регуляцией, пишут авторы.