Специалист назвала главный показатель готовности ребенка к школе

К новому учебному году готовятся в Новосибирской области, количество обучающихся в нашем регионе постоянно растет, тенденция последних лет – это первоклассный бум. В некоторых школах спальных районов открывается от 10 до 14 и больше первых классов.

Как понять, что чадо готово к школе? В этом вопросе родителям помогают разобраться специалисты. Первый и самый важный параметр психологической готовности ребенка к образовательному процессу – это способность соблюдать правила поведения.

«Если ребенок не может подчиняться школьным нормам, он очень быстро испытает стресс, потому что он будет поступать, как хочет, а вся школа построена на нормах и правилах, – отмечает профессор НГПУ, психолог, почетный работник высшего профессионального образования РФ Татьяна Чепель. – В школе нельзя сразу проявлять злость или раздражение, нельзя выкрикивать ответ, нужно дождаться, когда тебя спросят».

Ребенок должен уметь слышать учителя и следовать его указаниям, продолжает специалист, не потому, что он боится наказания, а «потому что он осознает целесообразность требований и важность ситуации».

Еще один важнейший параметр психологической готовности к школе – это умение общаться.

«Многие считают, что вот тут-то проблем у их ребенка нет, он ведь такой общительный, однако в излишней общительности и навязчивости тоже нет ничего хорошего, – отмечает Татьяна Чепель. – Коммуникативная готовность, или умение строить отношения со сверстниками, со взрослыми и с самим собой, – вот что является хорошим показателем».

Напомним, что даты перекличек 2024 в школах Новосибирска уже озвучены. По словам специалистов департамента образования мэрии областного центра, они состоятся в последнюю неделю августа. Учебный год стартует не 1 сентября, потому что этот день выпадает на воскресенье, а 2-го числа.