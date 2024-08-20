Раскрыт возраст, до которого детям нельзя часто пользоваться планшетом

Дошкольники, которые используют планшет для развлечения, не всегда могут справляться со своими эмоциями, что приводит к вспышкам гнева, которые вынуждают родителей давать детям гаджеты, считают канадские исследователи из Университета Шербрука. Простыми словами, возникает замкнутый круг: взрослые разрешают воспользоваться планшетом, но истерики, таким образом, повторяются из раза в раз. Результаты опубликованы в журнале JAMA Pediatrics.

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В рамках исследования родители более 300 детей трижды ответили на вопросы об использовании гаджетов их детьми в 2020, 2021 и 2022 году. В начале эксперимента всем детям было по 3 года. Также эксперты оценивали темперамент в процессе взросления с помощью поведенческого опросника. Исследователи связали использование планшетов трехлетками с ростом эпизодов гнева и фрустрации год спустя. Истерики ребенка в возрасте 4 лет были связаны с увеличением пользования планшетов в 5 лет.

Таким образом, спешить со свободным доступом к подобным устройствам и смартфону не стоит как минимум до школьных лет. Предыдущие исследования также показывают, что превышение рекомендуемого экранного времени (не более часа в день) может негативно сказаться на здоровье дошкольников, их успеваемости и социальных навыках, поскольку они не взаимодействуют со своими родителями, которые могут научить их регулировать свои эмоции, и играют с устройством, а не с другими детьми.