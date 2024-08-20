Почему нельзя делать домашнее задание за ребенка

Выполнение уроков за школьником является грубой ошибкой многих родителей. Это медвежья услуга, которая повлечет за собой неприятные последствия.

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Если вы будете делать уроки за ребенка, он быстро перестанет усваивать материал и приобретать навыки. Он привыкнет к тому, что за него все сделают, и мотивация к учебе исчезнет. При этом ребенок рискует очень сильно отстать от программы.

Однако это не значит, что школьнику совсем не надо помогать. Если ребенок не понимает какую-то тему, вы можете объяснить ее. Смело показывайте решения тех или иных задач.

Ранее педагог Виктория Подсухина рассказала, что, чтобы подготовиться к учебе в старшей школе, нужно научиться распределять свое время. По ее словам, также нужно уделить время профориентации. Педагог отметила, что старшеклассникам важно уделять время предметам, которые понадобятся для ЕГЭ.

До этого четырехкратный олимпийский чемпион, одиннадцатикратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов заявил, что нужно увеличить число уроков физкультуры в школах. Он отметил, что в неделю должно быть четыре таких урока.