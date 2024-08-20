Психолог объяснил, как подготовить ребенка к детскому саду

Первый поход ребенка в детский сад может обернуться слезами, а страх нового места и дискомфорт могут оставаться на протяжении нескольких недель. Детский психолог и преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Юлия Лебедева рассказала «Газете.Ru», как помочь ребенку и себе мягко адаптироваться к новым условиям.

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По словам эксперта, адаптация к детскому саду может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. В это время ребенок привыкает к новому распорядку, людям и правилам; знакомится с воспитателями и познаёт окружающее пространство. Длительность адаптации варьируется в зависимости от возраста ребенка, его уровня социализации, темперамента, отношений в семье.

«Для облегчения адаптации к садику родители могут познакомить ребенка с детским садом, показать территорию, пообщаться с воспитателями; специально гулять мимо здания сада, рассказывая, как интересно там можно проводить время, играть с другими ребятами. Родители могут договориться с администрацией детского сада о совместных прогулках с другими воспитанниками, постепенно увеличивая время пребывания. Стоит соблюдать устойчивый режим дня дома, чтобы ребенок чувствовал стабильность. Родителям важно не показывать свои тревоги и волнения, а при необходимости проработать их со специалистом», — объяснила эксперт.

Психолог подчеркнула, что, даже несмотря на подготовку, родители сталкиваются с тревожностью и плаксивостью детей, отказом от еды и сна, замкнутостью и агрессией. Среди решений эксперт выделяет: разговор с ребенком о том, что эти чувства нормальны и он не одинок в своих переживаниях; поощрение даже за маленькие успехи, создание уютной атмосферы безопасности и поддержки дома, а также консультацию психолога.

Если же адаптация проходит тяжело и в течение длительного времени ребенок испытывает эмоциональные и физические проблемы, стоит рассмотреть альтернативные варианты: уменьшить время пребывания в саду, рассмотреть другой сад или группу, проконсультироваться с детским психологом. Забирать ребенка из сада стоит только в случаях, когда негативные проявления не поддаются коррекции.

Еще одно последствие неудачной адаптации — буллинг со стороны ребенка или других воспитанников.

«Если вашего ребенка обижают, обсудите ситуацию с воспитателем, научите ребенка простым способам реагирования на агрессию (например, спокойно говорить «нет», уходить из ситуации), поддержите его эмоционально. Если ваш ребенок обижает других, узнайте у воспитателя, в каких ситуациях это происходит; обсудите недопустимость агрессивного поведения и попробуйте выяснить его причину. Поощряйте спокойное и уважительное поведение», — рекомендовала Лебедева.

Родителям в период адаптации тоже нужна поддержка. Если вы проживаете этот этап, поговорите с другими родителями, которые имеют схожий опыт; учите ребенка самостоятельности — это уменьшит вашу тревогу, находите время для себя и своих увлечений, резюмировала она.