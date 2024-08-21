Главный педиатр рассказала, как выбрать ранец первокласснику

Врачи Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава Московской области рассказали, как выбрать рюкзак для первоклассника.

"При выборе сумки для школьных принадлежностей важно учитывать возраст, рост и вес ребенка, особенности его развития. Согласно требованиям СанПиНа, вес пустого портфеля не должен превышать 700 г, а с учебниками - не более 10% от веса ребенка", - объяснила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, у рюкзака должна быть анатомическая спинка. Предпочтение стоит отдать ранцам с ортопедической подкладкой, которая плотно прилегает к спине ребенка. Это поможет сохранить правильную осанку ребенка и избежать проблем с позвоночником.

Врачи также рекомендуют выбирать рюкзаки со стяжкой на груди, которая поможет перераспределить нагрузку. Для высоких детей больше подойдут вертикальные ранцы, а для низких лучше выбрать горизонтальные.