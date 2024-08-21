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Врачи рассказали, какие прививки нужно сделать ребенку перед детским садом

Врачи рассказали, какие прививки стоит сделать ребенку перед началом посещения дошкольного учреждения.

Какие прививки нужно сделать ребенку перед детским садом
© Вечерняя Москва

Желательно, чтобы к моменту поступления в детский сад ребенок получил прививки против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гепатита В, кори, краснухи и паротита. Перед началом осеннего периода стоит сделать вакцину от гриппа. Медики разрабатывают вакцины как минимум раз в сезон, чтобы учесть все мутации.

С педиатром стоит обсудить возможность сделать прививку против пневмококковой и гемофильной инфекций, гепатита А. Желательно сделать вакцину от ветрянки, несмотря на то что в большинстве случаев в детском возрасте это заболевание переносится легко, передает РИАМО.

В свою очередь врач Андрей Осипов добавил, что вакцинацию от гриппа лучше проводить осенью, поскольку эпидемии гриппа, как правило, бывают между ноябрем и мартом, передает издание argumenti.ru.

Наиболее эффективным и безопасным способом предотвращения заражения ротавирусом является ее вакцинопрофилактика. Об этом сообщил вирусолог, химик-технолог Сергей Вострухов.

Дети
Андрей Осипов