Педиатр объяснил, как подготовить ребенка к школе после долгих каникул

Через две недели школьники вернутся за парты. Трудно ли им перестраиваться на рабочий ритм после долгих летних каникул? Главный педиатр Свердловской области Любовь Малямова уверена, что проблема не насколько серьезная. Она дала несколько советов, как возвращение к учебе сделать для ребенка более легким.

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"Организм ребенка во время каникул расслабляется. И именно этого мы и добиваемся, чтобы ребенок отдохнул, набрался энергии - все занятия в это время за городом ли, в летнем лагере или в отпуске с родителями направлены на то, чтобы здоровье его укрепилось и учебный год начать с новой силой", - отметила она в эфире телеканала ОТВ.

Август - самая подходящая пора, чтобы начать входить в ритм образовательного процесса.

Достаточно сложно будет ребенку сразу с началом учебы перестроиться на правильный режим дня, если во время каникул он его нарушал. Начать возвращаться к графику сна и подъема лучше всей семьей. При этом, по словам педиатра, как правило, первые три класса для вчерашнего детсадовца более стабильны - он еще приучен к режиму в дошкольном учреждении. А вот у подростков с дисциплиной уже посложнее.

Что касается интеллектуальной подготовки к школе, то как раз в августе можно и нужно выделить час-другой в день на чтение, вспомнить, например, таблицу умножения. То есть начать нагружать мозг.