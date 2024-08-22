Можно ли наказывать школьников за плохие оценки

Родителям ни в коем случае нельзя наказывать детей за плохие оценки, а, наоборот, стоит их поддержать, заявила в беседе с NEWS.ru детский психолог Наталья Наумова. По ее словам, очень часто неудовлетворительные оценки не полностью зависят от ребенка. Психолог добавила, что если школьник будет слышать постоянную критику от родителей, то учебные показатели не улучшатся.

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Ребенка очень опасно наказывать за оценки. Он ходит в школу, старается, но там есть оценивание, а это зависит от педагога, знаний ребенка, его способностей. В 99% случаях это точно не хулиганство, а потому что у ребенка что-то не получилось. Родители иногда видят лень ребенка, что он не дозанимался, не доучился, и хотят его наказать, чтобы избавиться от стыда и злости, — сказала Наумова.

По ее словам, если ребенок получил плохую оценку, важно его поддержать и узнать, как он к этому относится. Как подчеркнула психолог, в таких случаях нужно искать совместные способы решения вопроса.

Придя домой, ребенок должен получить поддержку и понять, что тут его любят и ценят, он будет принят и понят. Это дает сил ребенку на то, чтобы учиться лучше, — объяснила специалист.

Ранее Наумова рассказала, что первокласснику нужно быть приветливым и позитивным, это поможет наладить отношения с одноклассниками и завести множество друзей в школе. По словам психолога, в этом вопросе важна роль родителей, которым стоит научить детей правильному общению.