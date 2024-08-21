«Это для учебы!» — как выбрать подходящую технику для школьника

До начала нового учебного года остается совсем немного. И как отмечают аналитики, в последние дни перед школой вырос спрос на ноутбуки — рост составил 7 процентов. «Вечерняя Москва» выясняла у экспертов, как выбирать технику для ребенка, на какие суммы рассчитывать.

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Повышение спроса на электронику в преддверии нового учебного года — явление не новое, даже можно сказать — традиционное. И если раньше в списке обязательных покупок для, так скажем, полной комплектации школьника к новому учебному году значились только тетради, дневники, канцелярские принадлежности и многое другое и, пожалуй, самым дорогим приобретением из списка были школьная форма и портфель, то теперь в этом перечне особую строчку занимают компьютеры. Для современного ученика небольшой портативный компьютер, ноутбук — это не роскошь, а необходимый инструмент в освоении школьной программы. Мысль подтверждает учитель физики одной из школ столицы Константин Барковец.

«Ориентируясь на свой опыт, скажу, что на уроке компьютеры не нужны. Я сторонник классического преподавания, — поясняет он. — Тем не менее компьютер нужен для выполнения домашних заданий, так как много материалов дается в виде ссылки на определенные обучающие сайты, где ученики могут посмотреть уроки дистанционно. Домашнюю работу мы задаем со ссылками на образовательные ресурсы».

Кроме того, Константин напомнил об электронном дневнике школьника, благодаря которому дети могут контролировать успеваемость, отслеживать выполнение школьной программы. Современные технологии позволяют ребятам в любое время и максимально быстро найти необходимые видеоуроки и информацию для подготовки к урокам.

В очередной раз убедившись в том, что компьютер школьнику нужен как воздух, отправляемся в магазин за покупкой. И здесь не лишним будет проконсультироваться с профессионалом, чтобы узнать, на какие технические параметры в первую очередь стоит обратить внимание.

«Сразу отмечу, что мы выбираем не игровой компьютер, а устройство с более скромными техническими характеристиками. Он будет и более приемлемым по цене, — объясняет "Вечерней Москве" системный администратор Александр Киселев. — Что касается технических характеристик, то советую обратить внимание на объем жесткого диска — оптимальный SSD-диск объемом 256–512 мегабайт. Чтобы было комфортно работать за монитором и выполнять домашние задания, его размер должен быть не меньше 15–15,6 дюйма, разрешение — от 1920 на 1080. Кроме того, по возможности надо выбрать матовый дисплей с хорошей цветопередачей и широкими углами обзора. Для нормальной работы компьютера должно быть не менее 8 гигабайт оперативной памяти».

Что касается бренда, то здесь Александр Киселев советует ориентироваться на бюджет.

Технику можно приобрести и в онлайн-магазинах. Выбор на маркетплейсах на сегодняшний день довольно большой, а цены — ниже. Именно так приобретает технику москвичка Елена Шахова.

«У меня двое детей-старшеклассников. В этом году нужно приобрести компьютер дочери. Это у нас запланированная покупка — говорит она. — От нас, родителей, требуется только оплатить покупку, а модель поможет выбрать ее старший брат — у него достаточно знаний обо всех нужных характеристиках, разновидностях и так далее. Во всяком случае, точно больше, чем у нас с мужем».

К вопросу о стоимости, неплохой ноутбук на маркетплейсах сейчас можно приобрести по цене от 24 тысяч рублей. В известных торговых сетях дорогостоящую покупку можно оформить в кредит.

Прямая речь

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при правительстве РФ: