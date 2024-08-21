Идеи, ассоциации, привычки: десять способов развить воображение ребенка

Смартфоны, планшеты и компьютеры окружают со всех сторон как взрослых, так и детей. Однако увлечение гаджетами может иметь неожиданные последствия для детской фантазии. О том, как развивать воображение ребенка, «Вечерней Москве» рассказала Александра Кумскова, специалист семейного центра «Оберег».

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С раннего детства воображение помогает человеку исследовать мир. Ребенок, который играет с игрушками, придумывает целые сценарии, где простой кубик может стать замком, а плюшевый мишка — отважным героем. Эти фантазии не просто развлекают его — они учат решать проблемы и взаимодействовать с окружающими. Дети примеряют различные роли, проигрывают ситуации. Часто они придумывают собственные правила и законы, что развивает способность принимать решения и брать на себя ответственность.

В современном мире, где гаджеты и готовые образы могут замещать свободное творчество, важно уделить особое внимание развитию воображения у детей.

«Чрезмерное увлечением гаджетами в детстве может иметь серьезные последствия в будущем. Без хорошо развитого воображения дети могут испытывать трудности с креативностью и взаимодействием с другими людьми. Развитие этих способностей открывают двери к творчеству, успеху и умению находить нестандартные решения», — отметила Александра Кумскова.

Чтобы ребенку было интересно развивать фантазию, можно использовать игры.

Топ-5 способов, которые помогают развивать креативное мышление:

Мозговой штурм — это популярный способ находить решения с помощью коллективного разума. Дети в группе предлагают максимально возможное количество идей на заданную тему, не оценивая их в начале процесса;

Десять идей в день — дети ежедневно придумывают десять новых идей на разные темы. Например, школьник собирает идеи для улучшения успеваемости, такие как ведение ежедневника или использование карточек для запоминания;

Смена привычек — изменение привычек помогает найти новые решения и взглянуть на задачи с другой стороны. Например, вместо учебников можно попробовать образовательные видео или подкасты;

Метод ассоциаций — игра, где дети связывают предметы или идеи между собой на основе ассоциаций. Так, сложные термины можно связать с понятными образами, которые помогут школьнику легче запоминать и понимать суть материала;

Стратегия Уолта Диснея — идея рассматривается с трех позиций: мечтателя, реалиста и критика. Например, школьники придумывают смелую идею, оценивают её реалистичность, а затем критикуют, чтобы улучшить проект.

Топ-5 игр от специалистов семейных центров:

Закончи картинку. Игра, где нужно дорисовывать начатое изображение своими элементами, стимулирует воображение ребенка;

Волшебная мозаика. Ребенок из разноцветных элементов создает что-то новое и необычное. Игра развивает внимание к деталям и способность к творческому сочетанию цветов;

Сочинитель. В этой игре дети придумывают истории на заданные темы или по картинкам. Этот способ развивает фантазию и умение формулировать мысли;

Несуществующий предмет. Дети должны придумать описание несуществующего в реальности предмета, что требует творческого мышления и остроумия;

Что есть вокруг? Игра, в которой ребята описывают предметы или явления вокруг себя так, чтобы другие угадали, что это за объект или ситуация. Это развивает ораторское и ассоциативное мышление.

«Позвольте ребенку фантазировать и создавать свои собственные миры без ограничений. Будьте терпеливы и поддерживайте его творческие порывы. Проявите искренний интерес к его работе, даже если она несовершенна. Создайте домашнюю атмосферу, где творчество и воображение ценятся и поощряются», — посоветовала специалист семейного центра «Оберег» Александра Кумскова.

В столичных семейных центрах специалисты проводят специальные занятия и мастер-классы, которые помогают развивать креативное мышление у детей. Занятия способствуют личностному и интеллектуальному росту, стимулируют к самовыражению, исследованию и творческой реализации.

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.