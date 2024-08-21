Во сколько обходится подготовка детей к школе в крупных городах страны

Расходы на подготовку ребенка к школе в городах-миллионниках выросли за год в среднем на 10%, подсчитал портал SuperJob. Примерно каждая десятая семья вынуждена взять кредит, чтобы приобрести все необходимое для учебы.

© Российская Газета

В абсолютных цифрах ожидаемо лидируют Москва и Санкт-Петербург - 16,5 и 15 тысяч рублей соответственно. А самый значительный прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону - 14%. Если прошлым летом ростовчане в среднем тратили на школьные сборы 12,3 тысячи рублей, то в этом году - уже 14 тысяч. На что тратятся папы и мамы учеников и почему скакнули цены?

Родители-ростовчане говорят, что на самом деле собрать ребенка за 14 тысяч - та еще задачка.

"Младший сын идет в первый класс, расходы ощутимые. Потратили на сборы больше 20 тысяч. Больше всего ушло на школьную форму и обувь, - рассказала мама ученика 115-й школы Юлия Гричаниченко. - Нужно было купить спортивную форму в "фирменных" цветах школы, сменную обувь на белой подошве. При этом ребенок должен приходить в школу в туфлях. Официальная форма включает брюки, галстук, рубашки и жилет. Один только жилет стоит полторы тысячи. Покупали значок школы на лацкан. Футболку с логотипом заказывали отдельно, и она обошлась в 850 рублей. А еще - рюкзак, канцелярия".

Примерно каждая десятая семья вынуждена взять кредит, чтобы приобрести все необходимое для учебы

Как отмечает Юлия, первоклашки растут быстро, и новые туфли весной, скорее всего, нужно будет обновлять.

"Если мальчишка активный, нужно минимум две пары в год. Брюки я покупаю с регулируемой длиной, портниха их подворачивает, потом их можно отпустить, так получается небольшая экономия. Но все равно меньше 20 тысяч никак не выходит. Конечно, если не брать самое дешевое".

Старший сын Денис перешел уже в восьмой класс. Однако он со второго класса на семейном обучении. Мама, бабушка и дедушка Дениса - учителя, поэтому подросток получает индивидуальное образование, а в школу ходит лишь на несколько предметов как свободный слушатель. В этом случае не приходится тратиться на школьную и спортивную форму, но родители приобретают ребенку дополнительные курсы в частных онлайн-школах, что требует немалых затрат.

В целом расходы на подготовку двоих детей составили около 50 тысяч рублей, резюмирует мама школьников.

Нам удалось найти ростовскую семью, в которой родителям пришлось взять кредит, чтобы собрать ребенка в школу. Наталья К. рассказала, что их дочь идет в шестой класс. В семье сейчас работает только отец. Его зарплаты хватает на текущие нужды, но иногда приходится обращаться за небольшими займами.

"Мы взяли потребительский кредит 30 тысяч рублей в банке под 20,9% годовых на четыре месяца. Закроем его раньше", - пояснила молодая мама.

В Волгограде, где, согласно статистике SuperJob, цены на сборы ребенка в школу выросли на 13%, родители утверждают, что реально можно уложиться в десять тысяч. Максимальная сумма, естественно, будет выше .

"Нет нужды все покупать именно к 1 сентября. Например, обложки для учебников берем позже, когда дочь получит книги. Покупаем уже конкретно под каждое издание, - говорит волгоградка Надежда Соколова. - Теплую форму приобретем, когда похолодает. Беру все в интернете. Купили новый рюкзак за полторы тысячи рублей. В целом не вижу большого подорожания. По основной программе учебники выдает школа. А вот пособия для дополнительных занятий в цене выросли".

Корреспондент "РГ" из Воронежа Оксана Мануковская тоже отправляет в школу двух школьников.

"Нашей семье это стоило около 40 тысяч рублей, и в сумму не входят траты на верхнюю одежду и демисезонную обувь, - рассказывает Оксана. - В прошлом году на аналогичные "школьные наборы" мы потратили около 30 тысяч. Больше всего подорожала спортивная обувь. В лицее, в котором учатся дети, не введена унифицированная форма, но есть рекомендуемые цвета одежды. В магазинах и на маркетплейсах можно выгодно подобрать комплекты необходимой расцветки. Я так и делала: в течение лета выкупала по отдельности предметы одежды. Это требует времени, но экономит бюджет. Школьную канцелярию приобретали в дни акций и распродаж в онлайн-магазинах".

Почему же цены на сборы детей в школу рванули вверх?

"Причины подорожания очевидны: рост цен на сырье и логистику, увеличение тарифов ЖКХ, а также увеличение расходов на обслуживание оборудования, подорожавший импорт тканей, фурнитуры, - говорит аналитик ТПП Ростовской области Юрий Корнюш. - При этом здесь не так много производителей, одежда и обувь в основном привозная. Кроме того, регион приграничный, сюда за покупками приезжает много соседей. Повышенный спрос неизбежно приводит к росту цен". Об этом же говорят и сами продавцы. "У нас действительно много покупателей из Донецка, Луганска, Мариуполя. Все-таки Ростов - огромный город, здесь больше выбор, многим людям проще приехать один раз в год и закупить всю необходимую одежду сразу", - рассказывает Инна Ковалева, продавец-консультант крупной российской сети магазинов обуви.

А у психолога Марины Клименко свой взгляд:

"Я называю это феноменом "золотого портфеля". Возможно, причина лежит не только в экономической плоскости. Для многих родителей приобрести ребенку "золотой портфель" - вопрос престижа.

Школьнику он не нужен, но мы так помешаны на "успешном успехе", что даже дети становятся витриной нашего благосостояния".