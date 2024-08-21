Шесть школьных коллекций брендов

Пошел обратный отсчет: до дня «икс» остается совсем немного, уже скоро стартует новый учебный год. Уверены, чек-лист того, что купить ребенку к школе, уже составлен. Но стоят ли у каждого пункта заветные галочки — большой вопрос. Рассказываем, где пополнить детский гардероб и не разориться.

© Super.ru

SELA

© Super.ru

«С головы до ног. Со всех ног в школу!» — вряд ли мамы и их монстрики разделяют оптимизм, которым пронизан девиз бренда. Но хотя бы школьная форма уже не звучит уныло: спасибо актуальному преппи-стилю, сформировавшемуся благодаря эстетике американских престижных школ 20-х годов.

SMENA

© Super.ru

Изучаем тренды с детства. Итак, если поло, то с контрастным кантом. Если юбки, то плиссе в длине мини (а может быть все-таки А-силуэт ниже колен?). Если сарафан, то непременно с заниженной талией. Без жилеток тоже никуда — из костюмной ткани или из трикотажа. И не забываем про детали вроде гольфов и галстуков.

MAAG

© Super.ru

Всезнайка, рокер, скейтер, хоккейный фанат — в центре внимания новой коллекции, посвященной приближению учебного года, — детские хобби. Что касается палитры, то образы для девочек дополнены пастельными оттенками вроде нежно-розового и оливкового, мальчиков выделяют такие акценты, как терракотовый и желтый.

© Super.ru

Белый верх, черный низ? Даже в условиях школьного дресс-кода можно поиграть оттенками, слегка раскрасив будни. Вместо черного есть привычный темно-синий. Вместо белого — нежно-голубой, один из самых трендовых цветов сезона. Ну а бежево-коричневые оттенки смягчат любой, даже слишком строгий образ.

Orby

© Super.ru

Подготовьте камеру, бумажные платочки и не забудьте забронировать гладиолусы в бабушкином саду, — дельные советы от бренда в преддверии 1 сентября. Но главное, составьте образ для ребенка на линейку. Девочкам — сарафан из твида в стиле Chanel или асимметричная юбка с укороченным жакетом, а мальчикам — классические брюки и джемпер.

Acoola

© Super.ru

Три новости: одна плохая и две хорошие. Начнем с плохой (для детей): опять придется ограничивать себя в самовыражении, надев школьную форму. Хорошая новость (для родителей): форма — это база, поэтому вещи легко вписать и в повседневные образы. И еще хорошая новость (для детей): белый, синий, песочный и красный — достаточно, чтобы экспериментировать с нарядами.