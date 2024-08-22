Терапевт объяснила, можно ли ребенку ходить в поношенной обуви

Детская обувь запоминает и принимает форму стопы ребенка, рассказала NEWS.ru терапевт Ольга Чиркова. Она отметила, что из-за этого поношенная обувь — школьная или повседневная — может нарушить формирование стопы в будущем.

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Детская обувь так сконструирована, что запоминает и принимает стопы изнутри. Соответственно, носить обувь после кого-то ребенку будет дискомфортно, и это может принести проблемы с формированием стопы в будущем. Это также банально вопрос гигиены. У каждого человека формируется своя индивидуальная среда. Изменение среды может спровоцировать активность грибка, и даже стирка обуви на высоких температурах не поможет, — объяснила Чиркова.

Ранее стало известно, что родителям придется в среднем потратить 14 601 рубль, чтобы собрать ребенка в школу в России. Комплект товаров для школьника в июле подорожал на 10%. За эту сумму можно приобрести форму, рюкзак, рубашку и брюки или юбку, повседневную и спортивную обувь, футболки, пенал, канцтовары, дневник и тетради.

Детский ортопед и спинальный хирург Денис Маламашин ранее заявил, что при выборе школьного рюкзака для ребенка нужно ориентироваться на его легкий вес. По его словам, также у портфеля должны быть широкие регулируемые лямки и ремешок для пояса.