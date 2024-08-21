Как укрепить иммунитет ребенка

Врач-педиатр Видновской клинической больницы Мария Дорофеева дала рекомендации по укреплению иммунитета ребёнка.

«Важно обеспечить ребёнку полноценный сон, не менее восьми часов в сутки, а также два часа в день стоит выделять на прогулки и активные игры на свежем воздухе», — заявила эксперт в беседе с Regions.ru.

По словам специалиста, в рационе должны преобладать продукты, в состав которых входят белки и витамины A, C, E, группы B, D, а также калий, магний, медь, цинк и йод.

Медицинские препараты и витаминные комплексы стоит принимать только по назначению врача, добавила педиатр.

Ранее исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» усомнилась в пользе чая с лимоном.