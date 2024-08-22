Родители назвали самые важные школьные предметы

Почти половина — 45% — российских родителей считают наиболее важными школьными предметами иностранные языки. Гуманитарным предметам отдали предпочтение 40%, а точным наукам — 30% родителей. Наименее приоритетной оказалась физкультура (8%). Это показало исследование Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По мнению родителей, наибольший вес имеют иностранные языки: английский, немецкий, французский и другие. Гуманитарные предметы отстают ненамного: родители считают необходимым знать историю, обществознание и литературу. Точные науки — физику, химию и математику отметили лишь в 30% случаев. Каждый пятый опрошенный (20%) отметил необходимость знать информатику и все, что связано с IT и программированием. Наименее приоритетным оказался спорт (8%). Владение ораторским искусством и актерским мастерством родители считают более важным, чем хорошую физическую форму (13%).

«Интерес к гуманитарным предметам мы связываем с тем, что обществознание и история необходимы для сдачи Единого экзамена для поступления в ВУЗы по популярным гуманитарным направлениям: экономика, юриспруденция. Доля этих предметов от общих занятий по подготовке к ЕГЭ составляет 12%. В то же время, мы видим тренд на рост популярности занятий по математике: сейчас спрос на нее составляет самую большую долю от всех предметов, 37%», — прокомментировала Диана Франчук, директор по продукту Exams компании Skysmart.

Мнения детей и родителей относительно важных школьных предметов совпадают далеко не всегда: каждый четвертый (27%) признался, что ребенок не разделяет их точку зрения. Однако большинство (38%) утверждают, что выделяют одни и те же предметы. При этом, каждый пятый опрошенный (22%) рассказал, что не имеет представления о важных предметах и полагается на выбор ребёнка. 5% признались, что ни один предмет не вызывает у ребёнка интереса.

Любопытно, что отвечая на вопрос о наиболее полезных во взрослом возрасте предметах, родители чаще всего (в 35% случаев) отмечали именно точные науки: физику, математику и химию. Именно эти знания, по мнению родителей, наиболее часто пригодятся во взрослом возрасте. Знания по гуманитарным предметам — истории, обществознанию, литературе, согласно опросу, пригождаются чуть реже, в 30% случаев. Остальные предметы — труд, шитье и готовка, резьба по дереву — распределены между собой примерно в равных долях: от 2 до 4%.