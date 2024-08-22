Как правильно организовать питание школьника

Диетологи считают, что правильный выбор продуктов для школьного перекуса может значительно повлиять на успеваемость и самочувствие ребенка. О том, каким должен быть идеальный перекус ребенка, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

«Начнем с простого. Вода — основа всего. Бутылочка чистой воды должна быть неотъемлемой частью школьного рюкзака. Она поможет утолить жажду и поддержать концентрацию внимания», — отметила врач.

Говоря о еде, она рассказала, что современные диетологи рекомендуют включать в школьный перекус продукты, которые многие считают «запретными».

«Например, сыр. Да-да, тот самый, который мы часто исключаем из рациона при похудении. Тем не менее небольшой кусочек твердого сыра — отличный источник белка и кальция для растущего организма. Что касается сладкого, то побаловать ребенка можно, но с умом. Вместо шоколадных батончиков диетологи советуют положить в ланч-бокс зефир. Этот воздушный десерт содержит меньше калорий, чем многие другие сладости, и при этом прекрасно утоляет тягу к сладкому», — объяснила специалист.

Также она посоветовала не забывать о фруктах и овощах. Яблоко, груша, морковь — эти простые продукты должны стать основой школьного перекуса. Они не только утоляют голод, но и обеспечивают организм необходимыми витаминами и клетчаткой.

«Говоря о более сытных блюдах, диетологи рекомендуют обратить внимание на ролл из овощей и куриной грудки. Это отличный вариант полноценного обеда, который можно съесть даже на короткой перемене. Для тех, кто любит похрустеть, отличным выбором станут хлебцы. Они легкие, не крошатся и прекрасно сочетаются с сыром или овощами», — добавила эндокринолог.

А чтобы разнообразить рацион, врач советует добавить горсть орехов или сухофруктов. Они не только вкусные, но и очень питательные.

Если ребенок не любит стандартные бутерброды, можно заменить их на сырники. По словам специалиста, они прекрасно подходят для школьного перекуса. Богатые белком и кальцием, они надолго утоляют голод и дают энергию для учебы.