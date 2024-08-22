Как познакомить детей с государственной символикой: советы психолога

22 августа в России отмечают День Государственного флага. Как объяснить маленькому ребенку значение официальных символов России, рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Юлия Еремина.

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Двигайтесь от простого к сложному

Рассказывать детям о государственной символике можно с раннего возраста, адаптируя информацию под их восприятие. Начните с простых объяснений и постепенно углубляйтесь в более сложный материал и исторический контекст по мере того, как ребенок растет и его способность к пониманию и анализу возрастает.

Малышам подойдет такое объяснение:

«Гимн — это песня, которую мы поем во время торжественных мероприятий, когда хотим показать любовь к стране и рассказать, какая Россия красивая и сильная. Когда мы слышим гимн, мы чувствуем гордость».

Подключите творчество

Научите дошкольников отличать символы стран. Проще всего это сделать в игровой форме — сравните разные флаги, найдите самый сложный, самый яркий, самый простой. Нарисуйте вместе российский герб, сделайте аппликацию, попробуйте составить его с помощью конструктора или мозаики. А еще можно придумать короткие истории, в которых герои используют государственную символику.

Добавьте больше фактов

В младшем школьном возрасте дети уже способны понимать символическое значение цветов на флаге, элементов на гербе и слов гимна. Вместе порассуждайте о триколоре, двуглавом орле со скипетром и державой. А затем вместе поищите ответы на эти вопросы в интернете.

Используйте образовательные интернет-ресурсы

Используйте видео и мультфильмы по теме, чтобы детям было легче воспринимать информацию. Послушайте вместе гимн и разберите несколько строк, чтобы ребенок понял их значение. Найдите интерактивные приложения, викторины и игры. Подходящие тематические материалы есть в «Московской электронной школе».

Обсуждайте и дискутируйте

Детей подросткового возраста активно привлекайте к дискуссии, обсуждению и анализу того, как символы отражают культуру и историю, какова их роль в определении национальной идентичности. Расскажите, что уважение к ним принято во всем мире, поясните, как правильно вести себя при исполнении гимна, как нужно обращаться с флагом. В старшей школе символику изучают в политическом и социальном контексте: попросите подростка привести примеры мероприятий, где гимн и флаг используют особенно часто. Обратите его внимание на то, как в разных странах встречают лидеров других государств или как оформлены международные матчи и соревнования.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».