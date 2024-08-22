Названо идеальное блюдо для школьного перекуса

Детские питание рассчитано с учетом необходимых растущему организму витаминов и минералов. Однако, считает диетолог Екатерина Казачкова, правильное питание не только залог здоровья ребенка, но и хорошей успеваемости.

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Правильное питание позволит ребенку вырасти здоровым и крепким, уверены диетологи и эксперты в области детского питания. Однако, помимо укрепления иммунитета питание в детском возрасте играет еще одну важную роль. По словам эндокринолога Екатерины Казачковой, при правильном питании растет успеваемость ребенка.

В разговоре с «Газетой.ру» специалист назвала основные продукты, которые обязательно должны присутствовать в рациона подрастающего организма. В первую очередь врач указала на тве6рдый сыр. Он обеспечит ребенка кальцием и белком. Также в рационе должны присутствовать овощи, фрукты и даже сладкое. Но не шоколадный батончик, а например, зефир. Он отлично подходит в качестве перекуса и утоляет чувство голода.

Бутерброды Казачкова посоветовала заменить сырниками.

«Богатые белком и кальцием, они надолго утоляют голод и дают энергию для учебы», - отметила врач.

Если говорить о более сытных блюдах, то здесь необходимо придерживаться рекомендаций по калорийности и пользе. Поэтому идеальным перекусом Казачкова считает ролл из овощей и куриной грудки, который можно съесть даже во время короткой перемены. Также в ланчбокс ребенку можно положить хлебцы с сыром и овощами. Разнообразить рацион помогут орехи и сухофрукты.

При этом эндокринолог подчеркнула, главное, о чем стоит помнить родителям, питание ребенка должно быть разнообразным.

«Комбинируйте различные продукты, чтобы ребенку не наскучил один и тот же набор. Это основа успешной учебы и хорошего самочувствия вашего ребенка», — резюмировала специалист.

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