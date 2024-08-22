Травматолог назвал самый травмоопасный вид транспорта для детей

Врач – травматолог-ортопед Дмитрий Ефремов рассказал, почему самокаты являются самым вредным видом уличного транспорта для детей.

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Современные дети и подростки имеют огромный выбор способов времяпрепровождения. Среди них – катание на различных видах уличного транспорта. Однако безобидное, на первый взгляд, развлечение может нанести вред ребенку. И разговор сейчас не о падениях.

15–16 августа в Москве прошел форум для ведущих СМИ России "В фокусе – здоровье", организованный компанией "Гедеон Рихтер". Участники мероприятия, в частности, обсудили проблему формирования здоровой осанки у детей.

Отвечая на вопрос корреспондента VSE42.Ru, врач – травматолог-ортопед ГБУЗ "Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы" Дмитрий Ефремов назвал самокат самым вредным видом уличного транспорта для несовершеннолетних. При этом именно самокаты россияне чаще всего покупают своим малышам раньше велосипедов, роликов и других средств для катания.

– Самокат не самая полезная вещь для ребенка, в первую очередь, для его осанки. Чаще всего ребенок встает на самокат той ногой, которая у него ведущая. Например, встал левой ногой, взялся за самокат двумя руками и поехал. Правая половина перегружается, а левая статична, – рассказал спикер.

В таком положении позвоночник оказывается изогнут. Если ребенок катается подолгу, то тело привыкает находиться в асимметричном положении.

Как отметил Дмитрий Ефремов, решить проблему можно сменой ног. Пять минут проехал – поменял ногу и едешь дальше, а потом опять меняешь. Однако сделать это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

– С легкостью воспользоваться этим советом могут только те, кто владеет обеими ногами одинаково, но таких людей очень мало, – отметил врач.

Поэтому для профилактики сколиоза следует ограничивать прогулки на самокате, заменяя его на велосипед, ролики или просто ходьбу.