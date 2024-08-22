Средняя зарплата разнорабочего на стройке в Москве выросла в этом году на 55% – исследование

Средняя заработная плата разнорабочего на стройке в столице выросла более чем в 1,5 раза с января 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. «В январе – августе этого года в Москве было открыто на 22% больше вакансий в сфере строительства, чем за аналогичный период прошлого года – почти 154 тыс. вакансий против чуть более чем 126 тыс. Также на 21% выросла средняя предлагаемая зарплата – со 100,6 тыс. руб. до 122 тыс. руб.», – сказали в пресс-службе. В компании отметили, что наиболее высокооплачиваемыми позициями за этот период стали брокер по недвижимости, агент по недвижимости и главный инженер проекта с зарплатами 225,3 тыс. руб., 223,7 тыс. руб. и 187,5 тыс. руб. соответственно. «При этом рост зарплат по этим вакансиям составил 25% для брокера по недвижимости, 39% для агента по недвижимости и 25% для главного инженера проекта. Более всего выросла зарплата разнорабочего – с 61,4 тыс. руб. до 95,4 тыс. руб. Рост составил 55%», – пояснили в пресс-службе. Согласно данным сервиса, средняя зарплата архитектора составила в январе – августе 123,7 тыс. руб., что немногим больше средней зарплаты машиниста, сварщика и монтажника – 121,2 тыс. руб., 114 тыс. руб. и 113,4 тыс. руб. соответственно. «Наиболее востребованной в январе – августе этого года стала вакансия инженера-конструктора и инженера-проектировщика – таких вакансий было открыто почти 27 тыс., что на 13% больше, чем в январе – августе 2023 года. При этом наибольший рост показала вакансия разнорабочего – количество таких вакансий выросло более чем в два раза, также чуть более чем в 1,5 раза выросло количество вакансий брокеров по недвижимости» – уточнили в пресс-службе.