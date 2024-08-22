Как правильно подготовиться к началу учебного года

Белые банты, пышные букеты, воздушные шары, торжественные линейки — праздник начала нового учебного года должен быть радостным событием. Но, как и к любому серьезному шагу, к нему стоит основательно подготовиться.

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Воротник, оборки, бантик

Начнем с материальных вещей и посещения магазинов. В списке любого школьника — и первоклассника, и выпускника — значатся базовые вещи. Среди них: канцелярские принадлежности, рюкзак или школьная сумка, одежда, спортивная форма, сменная обувь. И здесь вариантов покупок три: можно поехать с ребенком или детьми, если их несколько, в магазины; заказать все необходимое в интернете или совместить покупку нужного в этих двух форматах.

Если у вас выдался выходной и вы готовы его провести в торговом центре, заглянув в пять-шесть магазинов, придерживайтесь нескольких простых правил. Во-первых, составьте список того, что требуется купить. Лучше заранее иметь четкое представление о том, какие модели рюкзака, одежды и обуви позволяет приобрести ваш семейный бюджет. Поинтересуйтесь мнением детей — так они будут чувствовать сопричастность к такому важному процессу, как подготовка к школе.

«Дайте ребенку возможность выбрать рюкзак, обувь, канцелярию. Теперь это его новая ответственность. Ваше доверие в этом вопросе добавит несколько бонусов в родительскую копилку», — говорит психолог Екатерина Пашкина.

Отправляемся в большой детский магазин с семьей. У мамы Марии (по совместительству учителя иностранного языка в одной из столичных школ) двое детей — Матвей и Ульяна. Младшая девочка пока еще посещает детский сад. А вот старший ребенок ходит в начальную школу.

В комплекте для школьника должны быть две пары сменной обуви и еще одна — на физкультуру. Как уличная, так и сменная обувь должны быть удобными, нигде не натирать, не жать. Проверить просто — в задник надетых на детскую ногу, например, кроссовок, должен свободно входить указательный палец. Проверять пригодность обуви нужно не только сидя на стуле, но и в процессе ходьбы.

«Не жмет», — сообщает довольный Матвей, возвращая маме кроссовки, которые только что примерил.

Что касается цен, то сейчас в ряде магазинов есть стенды со скидками. Найти пару легких кроссовок можно за 699–899 рублей. А вот ботинки на мальчика обойдутся как минимум вдвое дороже. Примерно такие же расценки и на туфли и кроссовки для девочек.

Из одежды для мальчика понадобятся смены футболок, спортивных штанов, брюк. Совсем тонкая обойдется в 500–600 рублей. Пиджак, жилет, кофта в деловом стиле — у каждой школы свой дресс-код, который руководители учебных заведений рекомендуют неукоснительно соблюдать.

Уместили все в рюкзак

Дошла очередь до рюкзака и его наполнения. Учебники выдают, как правило, в школьных библиотеках. А вот тетрадки, ручки, карандаши, линейки, транспортиры, циркули, ластики, пеналы и рюкзаки нужно покупать. При этом эксперты призывают не дожидаться последних дней августа.

«К стандартному списку можно добавить приятные мелочи: яркие наклейки, оригинальные закладки для книг, обложки с рисунками, — перечисляет Екатерина Пашкина. — Выбор таких предметов доставит радость ребенку и позволит проявить ему посильную самостоятельность».

Бюджет покупки может составить две-три тысячи рублей.

«Но самое главное — выбор рюкзака», — отмечает травматологортопед Артем Богачев.

Врач советует обращать внимание на поса дку рюкзака, регулировку лямок и удобную спинку. Все это важно для сохранения здоровья спины.

По рекомендациям Роспотребнадзора вес пустого рюкзака ученика начальной школы не должен превышать 700 граммов.

Рюкзак с ежедневным набором учебников и канцелярских принадлежностей должен весить не более 10 процентов от веса ребенка.

Рюкзаки для детей постарше могут весить порядка килограмма. Старшеклассники и вовсе предпочитают спортивные рюкзаки.

Эксперты отмечают, что не стоит брать слишком мягкий тряпичный рюкзак или очень маленький портфель. Важны вместимость, наличие дополнительных секций, дышащие ткани и регулируемые лямки. В среднем цена рюкзака с ортопедической спинкой составляет 3,5–6 тысяч рублей.

Такие взрослые

Вопрос с подготовкой старшеклассников, с одной стороны, проще. Школьники 7–11-х классов сами могут сходить в магазин, обсудить бюджет с родителями, лишней опеки со стороны которых они уже не хотят.

«С другой стороны, есть желание выделяться, не следуя правилам подбора школьной формы, носить брендовые вещи, достаточно высокие по своей стоимости», — отмечает Пашкина.

Бюджеты здесь разнятся. Главный совет — обсуждать обновление гардероба, школьных и канцелярских принадлежностей с максимальной благожелательностью к подростку.

«Помните, что важно настраивать ребенка на предстоящий учебный год заранее, а не внезапно вспомнить об этом 30 августа», — резюмирует психолог.

Мнение

Иван Андрухов, клинический психолог, когнитивно-поведенческий психотерапевт:

«Лето — время для отдыха у детей. И многие из них действительно не вспоминают об учебе в период каникул. Но чем ближе сентябрь, тем активнее стоит готовиться к школе. Тут можно провести аналогию с физической нагрузкой: любую тренировку надо начинать с разминки. Так и в подготовке к учебному году: нагрузки стоит давать с малых доз. Если же сразу будет много заданий, то получим обратный эффект: у ребенка что-то не получится, он расстроится, а потом может и вовсе отказаться от выполнения задач. Работу в данном направлении надо начинать за полторы-две недели до школы. Во-первых, режим дня. Некоторые ложатся за полночь. Это надо исправлять заранее, до начала учебного года, отправляя детей спать в 22 часа или чуть раньше. Утренние подъемы должны происходить в одно и то же время. Во-вторых, лето — это не только время сидения в гаджетах. Для школьников нужна умственная нагрузка. Стоит вспомнить, что проходили в предыдущих классах или поиграть в школу с детьми младшего возраста. В-третьих, с ребенком нужно чаще говорить о том, для чего нужны школа и ее правила. Детям важно объяснять, что учеба — это фундамент будущего. Позитивные сценарии должны подкрепляться играми в раннем возрасте. Например, малыши любят представлять, что они строители, пожарные, врачи, парикмахеры... Можно рассказать о своем пути: учились в школе, потом в вузе, затем стали работать, достигли определенных успехов, стали заниматься тем, о чем мечтали в детстве. Если у ребенка есть такая долгосрочная история, у него появляется маячок, к которому он стремится».

Кроме того, родители должны объяснять, как устроен мир взрослых. В нем есть обязанности, и их признание — важная часть взрослой жизни.

Большим подспорьем в мотивации что-то делать является личный пример родителей. Если мама и папа меньше проводят времени в телефоне, больше уделяют внимания семье, физической активности, то и ребенок будет действовать так же. Нужно помнить, что дети в раннем возрасте подражают взрослым. Если папа, сидя за компьютером, размышляет, что игры — это так себе занятие, то результат будет противоположным. А если папа или мама ходят в спортзал, то и у ребенка появится желание подражать. Быть как взрослые.