Поздние дети: шесть советов тем, кто планирует беременность после 35

Стать мамой после 35 лет — популярное явление в последнее время. Многие женщины подходят к вопросу материнства максимально осознанно, из-за чего рождение ребенка может откладываться на более поздний срок. Акушер-гинеколог Анастасия Семененко дала несколько рекомендаций женщинам, которые планируют стать мамой уже после 35 лет.

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1. Обращаемся к репродуктологу

Женщинам до 35 лет рекомендуется обращаться к репродуктологу при ненаступлении беременности после года регулярной половой жизни без предохранения. Женщины 35+ не должны терять время и обращаться к врачу уже после полугода регулярных попыток.

«Будущим мамам не стоит волноваться. Посещение этого врача не говорит о необходимости проведения процедуры ЭКО. Специалист может помочь женщинам достичь беременности и другими способами», — пояснила наш эксперт.

2. Проходим комплексное обследование у врача акушера-гинеколога и врача-терапевта

Доскональное обследование у данных специалистов — одна из основных рекомендаций женщинам, планирующим беременность после 35 лет.

Врач акушер-гинеколог поможет выявить и устранить гинекологические заболевания и патологии, которые могут препятствовать нормальному течению беременности.

Дело в том, что у женщин после 35 лет повышается вероятность появления различных кист или миомы матки, которая может начать расти во время беременности и дать огромное количество проблем. Молодые женщины сталкиваются с таким крайне редко, а женщины 35+, к сожалению, очень часто.

Внимательно следует отнестись всем женщинам, планирующим беременность, и к проверке на заболевания, передающиеся половым путем. По словам нашего эксперта, у женщины после 35 лет реже выявляются положительные результаты, потому что в этом возрасте, как правило, у нее один партнер.

В 35 лет женщина уже может быть не настолько здорова физически, как в более молодом возрасте. Врач должен исключить значимые соматические заболевания. Например, повышенное артериальное давление у двадцатилетних встречается очень редко, а после 35 — регулярно.

3. Начинаем вести здоровый образ жизни и исключаем вредные привычки

Эта рекомендация актуальна для всех женщин. Но после 35 лет просто необходимы регулярные физические нагрузки, а также отказ от курения и алкоголя. Вредные привычки могут иметь тяжелые последствия для здоровья и течения поздней беременности.

4. Компенсируем дефициты

Восполнить витамин D необходимо для усиления иммунитета, нормального синтеза гормонов, для легкого наступления беременность и ее нормального течения.

К примеру, если не восполнять нехватку железа в организме, любая женщина будет чувствовать слабость и просто соскребать себя с кровати, а будущая мама тем более. Беременность — большая нагрузка на организм. Если имеются дефициты, протекать она будет гораздо тяжелее.

5. Посещаем генетика

После 35 лет повышается вероятность появления у ребенка генетических заболеваний, поэтому планирующей беременность женщине необходимо посетить генетика. Он соберет данные анамнеза, порекомендует обследования и составит план действий на будущее.

Как говорит специалист, на сегодняшний день существует огромное количество исследований, позволяющих выявить у плода различные генетические мутации на очень раннем сроке беременности. Женщина сможет принять решение в случае обнаружения каких-либо патологий.

6. Выбираем хорошую клинику с высококлассными специалистами

Чтобы выбрать хорошую клинику, лучше попросить рекомендации компетентных в данном вопросе людей. Необходимо наблюдаться не только у акушера-гинеколога высокого уровня, но и иметь доступ к лучшей аппаратуре. Именно сочетание современного медицинского оборудования и знаний профессионала в своей области могут сыграть значительную роль при наступлении беременности.