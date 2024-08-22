Эксперты дали советы по выбору формы и портфеля школьнику

Представители Роспотребнадзора дали россиянам рекомендации по покупке школьникам вещей и ранца, исходя из утвержденных стандартов качества, безопасности и практичности, сообщает ИА DEITA.RU

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Во-первых, нужно учитывать из какой ткани пошита форма – в рубашке не должно быть синтетики более 30-35%, и не свыше 55% в костюмах, подкладку которых лучше выбирать из натуральных или искусственных волокон. Изделия должны соответствовать требованиям биологической и химической безопасности, от синтетики лучше отказаться, так как такие ткани притягивают пыль и могут привести к аллергии у ребенка.

Во-вторых, нужно учитывать воздухо- влагопроницаемость, способность удерживать тепло, качество окраски, устойчивость к поту и трению. Кроме того, на коже не должно быть раздражающего воздействия от носки вещей.

Вещи также не должны жать или напротив – быть велики. Школьнику должно быть удобно при ходьбе, подвижных играх, а также сидя на занятиях. Более того, родителям рекомендуют покупать те вещи, которые понравились бы ребенку, так как он будет себя увереннее чувствовать.

Портфели или ранцы лучше брать с жестким каркасом и широкими эластичными лямками, а его вес не превышать 700 граммов – килограмм (для старшеклассников). Материал должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, несложным в уходе. Для безопасности, рекомендуется выбирать портфели контрастных цветов, с фурнитурой со светоотражающими элементами.

Специалисты также просят родителей учитывать маркировку изделий, где указано, для какого возраста предназначен портфель.