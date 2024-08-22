Шесть вещей, которые бесполезно скрывать от детей

Часто дети понимают гораздо больше, чем может показаться. Впрочем, это не повод лучше скрывать свои чувства — скорее, постараться быть хорошим примером и избегать ситуаций, которые могут подорвать доверие ребенка. Следующие 6 вещей дети обязательно подметят — нужно иметь это в виду.

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Отношение к другим взрослым

Когда вы закатываете глаза, переглядываясь с отцом ребенка, или бросаете неодобрительный взгляд на свекровь, может показаться, что дети слишком наивны, чтобы понимать подобные вещи. Тем не менее чтобы считывать невербальные сигналы, не нужно заканчивать ни вуз, ни даже начальную школу. Они также способны воспринимать критику или негативные замечания в адрес других взрослых в своей жизни, даже если вы пытаетесь замаскировать их под шутки или сарказм. Подобное поведение может провоцировать тревожность — ребенок чувствует нестабильность в семье. Сделайте над собой усилие и старайтесь найти, за что похвалить близких.

Истинные ценности

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Воспитание на собственном примере — не пустые слова. Подрастающее поколение впитывает не то, что вы им декларируете, а ваш собственный образ жизни и мышления. Например, вы можете внушать своему ребенку, что спорт — это командная работа и возможность провести время с пользой для здоровья в кругу друзей. А затем спрашивать, кто выиграл или кто сегодня забил больше мячей. Подобные противоречия для детей очевидны. Они отличают слова от вашего реального подхода к делу и руководствуются последним.

Восприятие собственного тела

Так как дети по сути зависимы от взрослых и, как правило, проводят много времени с родителями, они чутко реагируют на настроение близких взрослых. Если мама недовольна своим отражением в зеркале, избегает открытых купальников и не любит фотографироваться — все это не проходит мимо малыша. Дети быстро усваивают, какие тела считаются «хорошими», а какие — «плохими». Комплексы родителей, таким образом, могут передаваться по наследству уже в раннем возрасте. Ни один ребенок не станет стесняться себя, пока не услышит негативных комментариев в свой адрес или станет свидетелем неуверенности другого человека по поводу роста, фигуры и других особенностей.

Ваши отношения с едой

Дети обращают внимание на привычки взрослых в еде, а также на то, как и что они говорят о еде. Исследования показывают, что дети, как правило, едят те же продукты, что и их родители, как в детстве, так и во взрослом возрасте. Привычки здорового питания и здоровое отношение к еде сложно выработать, когда единственный прием пищи дома по будням — это хлопья из коробки, а мама или папа постоянно перекусывают бутербродами и пропускают приемы пищи. Кроме того, не следует пытаться вызвать чувство вины — например, за сладкое. Если ребенок действительно его переел, создавайте условия для здорового питания, а не создавайте из конфет «запретный плод».

Как вы о них отзываетесь

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Любому ребенку важно знать, что родители его любят и принимают, несмотря ни на что.

Комментарии родителей в разговоре с другими людьми могут быть весьма травмирующими, даже если происходят в другой комнате и вы не придаете им значения. Комментарии вроде «Ой, она у нас такая глупышка», «Выходные мне сынок устроил просто потрясающие» недопустимы. Ребенок может не до конца осознать суть ваших претензий, но обязательно уловит тот факт, что вы «позорите» их в разговорах с чужими людьми — это может негативно сказаться не только на самооценке малыша, но и на отношениях с вами.

Отношение к ошибкам

Если ваш ребенок принимает близко к сердцу ошибку в школе, задумайтесь, как справляетесь с трудностями вы сами. Дети перенимают такие вещи, как отношение к ошибкам, склонность к перфекционизму, нереалистичные ожидания. Родители, которые непомерно строги к себе, непреднамеренно учат детей быть критичными и суровыми к своим достижениям. Может показаться, что это в какой-то мере положительные качества для будущего лидера, однако гораздо более здоровый подход заключается в восприятии ошибок как возможности для обучения без гнетущих эмоций и разочарования в себе и своих силах.