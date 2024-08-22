Врач рассказал, каким должен быть здоровый рацион школьника

Здоровый рацион школьника должен включать нежирные сорта мяса, рыбу, молочные продукты, сезонные овощи и фрукты. Также необходимо соблюдать питьевой режим в течение дня, отдавая предпочтение воде, рассказала Александра Рыбак, врач-гастроэнтеролог, диетолог ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского.

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Детям, как правило, не хватает витаминов группы В, витамина D, кальция и фосфора. Их дефицит при нерациональном питании приводит к быстрой утомляемости, неуспеваемости в школе, к снижению темпов роста и развития, является предрасполагающим фактором к развитию различных болезней.

"Необходимо рациональное питание. В идеале - пятиразовое: завтрак, обед и ужин - горячий прием пищи. И перекусы: второй завтрак и полдник. А витаминно-минеральный комплекс, при необходимости, может назначить только врач", - уточнила она.

В рационе ребенка обязательно должны быть нежирные сорта мяса, например, говядина, телятина, курица и индейка.

"Мясо - это основной источник белка - строительного материала, необходимого ребенку в период быстрого, интенсивного роста", - рассказала врач.

Также важно включать в рацион нежирные сорта рыбы, к которым относятся треска и хек. Периодически могут включаться жирные сорта: лососевые, которые обогащены большим количеством Омега-3 жирными кислотами. Также нужно помнить об углеводах, ведь это основной источник энергии. К ним относятся различные крупы гречневая, рисовая, овсянка, пшено, а также бобовые: фасоль и чечевица. Яйца могут быть в отварном виде, а также масло - подсолнечное, оливковое или кукурузное.

Каждый день ребенку нужно предлагать сезонные овощи и фрукты (не менее 400 граммов в сутки). Это могут быть морковь, свекла, кабачок, белокочанная капуста, яблоки, груши, бананы, персики или абрикосы.

Из молочных продуктов можно выбрать творог, сыр, йогурт, кефир, цельное молоко для питья и в составе блюд.