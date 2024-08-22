Ортопед рассказал, как выбрать мебель для ребенка

Для школьника лучше выбирать мебель на вырост, рассказал в беседе с «Радио 1» ортопед Алексей Викторов. По его словам, спинка стула должна быть по углом от 90 до 110 градусов.

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"Сейчас большой выбор столов и стульев с регулируемой высотой. Есть смысл приобретать именно такую мебель, «на вырост». Тогда не придется ее часто менять по мере того, как ребенок будет расти", — объяснил медик.

Ортопед отметил, что школьники должны правильно сидеть за рабочим местом, стопы должны стоять на полу под углом 90 градусов относительно голени. Рекомендуется подобрать стол такой высоты, чтобы при сгибе локтя указательный палец ребенка находился у виска. Если руки лежат на столе, они также должны быть под углом 90 градусов.

"Спинка стула должна быть под углом от 90 до 110 градусов. Очень важно, чтобы опора для спины была в районе поясничной области", — подчеркнул Викторов.

Врач добавил, что если правильно подобрать для школьника мебель, у него не будет проблем с осанкой. Кроме того, у ребенка не будет мышечного дискомфорта. Это все может поспособствовать профилактике нарушений костной структуры, подытожил ортопед.

Ранее стало известно, что нужно посмотреть, из какого материала сделана школьная форма. Синтетика не подходит для ежедневного ношения, поэтому не рекомендуется выбирать одежду из такого материала.