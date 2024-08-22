Педиатр рассказал, как сделать, чтобы ребенок реже болел в саду

С конца августа начинает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом. Как защитить ребенка от болезней? На этот вопрос ответил эксперт "Народный фронт. Аналитика", к.м.н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета Павел Бережанский.

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Во-первых, по его словам, вакцинация - хороший способ защиты от инфекций. Перед посещением детсада у малыша должны быть сделаны основные прививки в соответствии с Национальным календарем прививок.

Во-вторых. Надо правильно одевать ребенка. Лучше одевать полегче, ведь в детсадах и зимой, и летом может быть очень жарко. А если вспотевшее дитя оденется и пойдет на прогулку, он может простудится. Если температура в группе выше +18 градусов, то для ребенка будет достаточно футболки и шортиков или платья. Без колготок и толстовок, говорит эксперт aif.ru.

Дома, после детсада, надо сменить одежду на домашнюю. Ведь на футболке из детсада домой могут "приехать" частички вирусов, следы кашля, соплей других детей.

В-третьих, научите ребенка мыть руки - их надо намочить, намылить и тереть в течение 20 секунд. После возвращения из детсада желательно вымыть не только руки, но и лицо.

В-четвертых, врач рекомендует принимать витамины, чтобы повысить сопротивляемость организма инфекциям и помочь ему справиться с умственной и физической нагрузкой в саду. В частности, полезно принимать витамин С, йод, витамин D.

В-пятых, надо научить малыша регулярно пить воду. Идеально пить по глотку каждый час-полтора. Вода помогает смывать вирусы и бактерии со слизистых оболочек и не дает им пересыхать. Поскольку многие инфекции в детских коллективах передаются контактно и "застревают" на слизистых верхних дыхательных путей.

Еще один совет - дать ребенку леденец после детсада (но без палочки). Когда малыш ест конфету, выделяется слюна, которая очищает ротоглотку и смывает застрявшие на ней вирусы.