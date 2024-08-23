Что делать, если не успел прочитать часть заданного на лето?

Август приносит с собой не только арбузы и яблоки, но и осознание того, что начало нового учебного года все ближе, а обязательный список литературы на лето так до сих пор и не закончился. Как же помочь детям читать и сделать это занятие комфортным, разбирался «Рамблер».

Детям двадцать первого века в отличие от большинства их родителей не нужно искать книги в библиотеке, и они не ограничены строгими рамками формуляров с ясным сроком возврата произведения на полку. К услугам школьников Интернет и практически неограниченные возможности, которые он дает.

Однако дети с трудом осиливают книги, что иногда становится причиной скандалов в семье и чтением «из-под палки». Как же помочь ребенку, особенно, если он младшеклассник и только делает первые неуверенные шаги в огромном мире мировой литературы, а техника чтения пока недостаточна для того, чтобы быстро и уверенно разбираться в прочитанном?

Во-первых, не стоит заставлять ребенка читать подряд объемные книги. Их вполне можно со стихами или стихотворными сказками, которые обычно есть в списке на лето. Поможет и рассказ об исторических реалиях, в которых создавалось то или иное произведение. Современные дети не знают, что такое корыто и почему такой трагедией было то, что оно разбилось. Им нужно объяснить непонятные слова, а иногда и показать.

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Для этого можно использовать экранизации. Конечно, мультики и фильмы не заменят чтения, но они сделают для ребенка произведения школьной литературы цветными и яркими. Позволят обсудить, чем отличается экранизация от оригинального текста, и тем самым дадут возможность лучше запомнить сюжет. Подборку фильмов и мультфильмов можно найти в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Экранизации школьной литературы. Начальная школа».

Во-вторых, существенным подспорьем могут стать и аудиокниги, которые озвучивают профессиональные актеры. Чтение книги можно превратить игру в театр. Скучный на первый взгляд диалог читать разными голосами, повторяя за актерами. Сделать собственный аудиоспектакль, записывая на видео или аудио то, как читает малыш, и отправляя его родственникам.

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А подборку произведений школьной программы в профессиональном исполнении можно найти в приложении «Звук». Для удобства они сгруппированы по годам обучения, и достаточно лишь выбрать нужный класс школы.

Аудиокниги помогут и в том случае, если времени уже совсем нет, а несколько произведений остались непрочитанными. Да, это немного нечестно и неправильно, но прослушать оригинальный текст все же лучше, чем пытаться читать краткий пересказ. И уже зная сюжет, будет проще все же прочесть произведение в течение учебного года.

Таким образом, благодаря помощи и поддержке, маленький человек не потеряется в бурном море «списка книг на лето», а для родителей чтение произведений школьной программы может стать из «обязаловки» приятным способом провести время с ребенком.