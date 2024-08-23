Опрос показал отношение родителей к обучению детей летом

Треть — 33% — граждан России положительно относятся к учебе детей в период летних каникул. По их мнению, дополнительные занятия позволяют повысить интеллектуальный уровень ребенка (так ответили 45%), сохранить полученные им ранее знания и навыки (34%), а также занять его полезной деятельностью (21%). Это показало исследование Университета «Синергия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Между тем 26% россиян выступают против дополнительного обучения на каникулах, считая, что летние месяцы необходимо посвящать отдыху и развлечениям. О своем нейтральном отношении к учебе в каникулярный период заявили 41% участников опроса.

Родители, которые положительно или нейтрально относятся к учебе детей на каникулах (таких всего 74%), перечислили предпочтительные направления занятий. Так, 38% из них были бы не против, если бы их ребенок летом изучал основы IT-профессий. 26% высказались за изучение иностранных языков, а 25% — за то, чтобы подтянуть математику, русский язык и другие основные предметы из школьной программы. Творческие направления для своих детей (музыка, танцы, рисование и т. д.) готов выбрать каждый десятый респондент (11%).

Треть опрошенных (31%) полагает, что оптимальным форматом для дополнительного обучения на каникулах являются офлайн-занятия в кружках или индивидуально с педагогом. 27% отдают предпочтение онлайн-занятиям в мини-группе, 23% — индивидуальным онлайн-урокам с преподавателем, 16% — образовательным офлайн-лагерям, а 3% — дистанционным лагерям.

При выборе образовательной деятельности для своих детей россияне считают правильным учитывать следующие факторы: полезная программа обучения (это важно для 32%); интересная для ребенка подача материала (24%); удобный график учебы (20%); разумное соотношение цены и качества (18%); сильный педагогический состав (6%).

К числу сложностей, связанных с выбором образовательной деятельности на каникулах, опрошенные прежде всего относят стойкое нежелание ребенка учиться после окончания учебного года (эту проблему обозначили 59%) и нехватку средств для оплаты дополнительных занятий (32%). Еще 9% признались, что у них нет времени на организацию образовательной деятельности своего ребенка.

43% участников опроса сообщили, что лето их дети обычно проводят дома. 38% родителей отправляют детей к родственникам, в том числе к бабушкам и дедушкам, 13% — в летние лагеря, а 2% — на курорты. Еще 4% опрошенных выбрали вариант ответа «Другое», указав, например, что летом они продолжают водить своих маленьких детей в сад.