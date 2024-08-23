Россияне сочли уроки по основам религиозных культур и светской этики, музыку, ИЗО и «Разговоры о важном» бесполезными для детей, сообщает ВЦИОМ. По данным опроса, некоторые взрослые люди уверены, что эти предметы, как и химия с ОБЖ, совсем не понадобятся школьникам в жизни. Часть респондентов считают бесполезными уроками обществознание и физкультуру.

8% опрошенных думают, что детям пригодятся все предметы, а 63% затруднились ответить. В топ «бесполезных» исследователи вывели те уроки, против которых выступили хотя бы 2% россиян. 59% человек хотят видеть в программе уроки логики. Обязательно пригодятся ученикам математика, русский язык, история с физикой и литература, утверждают россияне. В необходимость английского верят лишь 5% — вдвое меньше, чем в 2019-м.

Как и в прошлом году, россияне чаще хотят видеть своих детей работниками сферы здравоохранения (27%) и IT (20%). В телефонном опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало перенести торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с 1 на 2 сентября. Причина в том, что в 2024 году праздник выпадает на воскресенье. 2 сентября, по замыслу министерства, во всех школах поднимут государственный флаг, исполнят гимн РФ и проведут «Разговоры о важном».