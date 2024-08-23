Психолог призвал менять режим дня школьника заранее

Режим дня ребенка нужно менять уже за полторы-две недели до начала школьных занятий, рассказала РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Александра Кузовкова. По ее словам, это настроит ученика на нужный лад.

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"Примерно за полторы-две недели до начала осени меняйте режим дня. Это поможет ученику легче войти в динамичный школьный ритм, сохранять максимальную энергичность и хорошее настроение, когда начнутся занятия. Также еще до начала сентября следует трансформировать домашнее пространство из развлекательного в деловое: уберите с рабочего стола лишние предметы, гаджеты, отвлекающие рисунки", — отметила психолог.

Она добавила, что ребенка не стоит ограничивать в возможностях — ему нужны условия, в которых он сможет принимать решения самостоятельно. Часть задач по подготовке к школе можно выполнить без родительского участия — к примеру, написать список нужной канцелярии, выбрать настольную лампу или составить расписание дел на ближайшее время. Ребенок должен увидеть результат своего выбора и осознать свою ответственность.

Если школьник самостоятельно просит о помощи, стоит прислушаться к нему, подчеркнула Кузовкова.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родителям ни в коем случае нельзя наказывать детей за плохие оценки, а, наоборот, стоит их поддержать. По ее словам, очень часто неудовлетворительные оценки не полностью зависят от ребенка. Психолог добавила, что если школьник будет слышать постоянную критику от родителей, то учебные показатели не улучшатся.