Чем опасны детские песочницы

В частности, дети могут подцепить в песочнице кишечную палочку, шигеллы, рота- и норовирусы. Они попадают туда в том числе через фекалии животных и птиц. Среди основных симптомов заражения диарея, боль в животе, повышение температуры, тошнота и рвота.

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Там же можно заработать болезни, вызываемые гельминтами.

- Аскариды, острицы, токсокары тоже попадают в песочницу через фекалии зараженных животных (кошек, собак). Инфекции проявляются болями в животе и аллергическими реакциями. Заражение аскаридами, в частности, может проявляться также длительным кашлем, а заражение острицами - расстройством стула и зудом в области анального отверстия, усиливающимся ночью, - объяснили специалисты самарского Роспотребнадзора.

По словам специалистов, грибковые инфекции - еще одна неприятность, которая грозит в песочнице. Животные оставляют споры дерматофитов через фекалии, шерсть или прямой контакт. Они могут вызывать кожные инфекции. Например, стригущий лишай. Он проявляется красными пятнами с ровной границей.

Отдельно представители ведомства напомнили, что в список опасностей входят и протозойные инфекции. Симптомы: увеличение лимфатических узлов, высокая температура, мышечные, суставные и головные боли, боли в животе, а также слабость и усталость, диарея.