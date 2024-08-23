Правильное питание школьника: что дать ребенку с собой на перекус

Когда дело касается питания ребенка в школе, важно выбрать перекусы, которые будут не только вкусными, но и полезными. И хорошо бы, чтобы они были еще и разнообразными и нравились, собственно, ребенку. Оно и понятно: если в животе бурчит от голода, какая уж тут учеба? Правильное питание способствует концентрации, улучшает успеваемость и поддерживает высокий уровень энергии на протяжении всего учебного дня.

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Фрукты и ягоды

Фрукты — это отличный источник витаминов, минералов и клетчатки. Они помогают поддерживать иммунитет и обеспечивают организм энергией. Особенно удобны для школьного перекуса яблоки, бананы, груши или виноград. Эти фрукты не только легко транспортировать, но и съесть без необходимости разрезать их на части. Только не забудьте их вымыть и насухо вытереть салфеткой. Можно добавить немного йогурта в отдельный контейнер, чтобы ребенок мог макать в него фрукты.

Овощные палочки и вареные яйца с хумусом

Овощи в виде палочек — морковь, огурец, сладкий перец, сельдерей — прекрасно подходят для перекуса. В сочетании с хумусом, который богат белком и полезными жирами, такой перекус станет не только сытным, но и чрезвычайно питательным. Можно добавить в контейнер домашнюю выпечку, вареные очищенные яйца — и получится почти полноценный обед.

Орехи и сухофрукты

Орехи и сухофрукты — это настоящий кладезь энергии и полезных веществ. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и здоровыми жирами, которые необходимы для энергичного растущего организма. Миндаль, грецкие орехи, изюм, курага или чернослив — отличные варианты для быстрого перекуса. Важно: обязательно тщательно промойте сухофрукты в проточной воде после замачивания, особенно, если вы купили их на рынке, а не в магазине.

Йогурт с добавками

Натуральный йогурт — хороший источник кальция и пробиотиков, необходимых для здоровья костей и микробиоты кишечника и пищеварения вашего школьника. Добавьте к нему свежие ягоды, мюсли или немного меда, чтобы сделать перекус еще более вкусным и питательным. Используйте небольшой термос для йогурта, чтобы он оставался свежим до времени перекуса.

Сэндвичи на цельнозерновом хлебе

Сэндвичи — это традиционный и проверенный временем перекус. Чтобы он был полезным, выбирайте цельнозерновой хлеб и начинки, богатые белком: нежирное мясо, курица, рыба, сыр, авокадо или яйца. Не забудьте добавить лист салата или ломтики огурца для свежести. Вместо майонеза используйте пюре из авокадо или легкий йогуртовый соус, это полезнее и питательнее.

Творог с фруктами

Это отличный источник белка и кальция, который помогает в росте костей и мышц и необходим для нормальной работы нервной системы (и для учебы, стало быть). Добавьте к нему свежие фрукты, такие как клубника, черника или персики, чтобы сделать перекус более вкусным и насыщенным витаминами. Для удобства используйте небольшие контейнеры, которые легко закрываются и не проливаются.