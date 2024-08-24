Во Владивостоке отрицавшая свою беременность женщина родила мальчика

Она обратилась в приёмное отделение городской больницы №1 с жалобами на боли в животе. Врачи сразу ей сказали о беременности, но женщина настойчиво отрицала этот факт.

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Жительница Приморья не догадывалась о своей беременности и стремительно родила в приёмном отделении Владивостокской клинической больницы №1 (ВКБ №1), куда она обратилась с жалобами на сильные боли в животе.

Молодая женщина упорно отрицала беременность хотя врачи сразу ей сказали, что она ждёт ребёнка. Пациентку усадили в кресло, отвезли в кабинет и тут начались стремительные роды.

«Усадили в кресло, привезли на осмотр в кабинет. И тут начались … роды!!! Стремительные! Буквально через пять минут на свет появился мальчик, обмотанный пуповиной», - рассказала о нештатной ситуации заведующая приёмным отделением ВКБ №1 Елена Кузина.

Пуповину раскрутили, обрезали и тут же раздался крик новорожденного.

Роженицу после осмотра гинеколога, хирурга и терапевта на скорой помощи отправили в роддом №3.

Кузина отметила, что ВКБ №1 - многопрофильный стационар, где есть всё необходимое для оказания любой медицинской помощи. Не было лишь маленького одеяла для новорождённого. Мальчика завернули в стерильную простынь.

«Этот случай привёл к решению запастись самым необходимым именно для малышей. Чтобы все было в наличии. На всякий случай», - добавила заведующая приёмным отделением Елена Кузина, отметив, что гордится сотрудниками отделения, подтвердившими свой профессионализм.

В Великом Новгороде женщина родила пятого ребёнка. Уникальность случая состоит в том, что все пятеро появились на свет с помощью кесарева сечения.

А жительница Рязани родила близнецов, находившихся в одном плодном пузыре и имевших одну плаценту. Рождение МХМА-двоен - очень редкий случай. Он составляет лишь 0,01% от всех спонтанных беременностей.