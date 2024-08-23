Власти США заявили о снижении IQ детей из-за питьевой воды

Недавний отчет Национальной токсикологической программы, входящей в состав Министерства здравоохранения и социальных служб США, вызвал обеспокоенность по поводу рисков, связанных с содержанием фтора в питьевой воде.

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На протяжении десятилетий в США фтор добавляли в питьевую воду для укрепления зубов и профилактики кариеса, и эта практика считалась одним из главных достижений общественного здравоохранения.

В докладе, опубликованном в среду, делается вывод о том, что воздействие фтора на уровне, вдвое превышающем рекомендованную норму, связано со снижением IQ у детей. Это первый случай, когда федеральное агентство установило такую связь, заявив об этом с "умеренной уверенностью".

Анализ, в котором рассматривались исследования, проведенные в таких странах, как Канада, Китай и Мексика, показал, что дети, подвергающиеся воздействию более 1,5 миллиграммов фтора на литр воды, постоянно демонстрируют показатели IQ на 2-5 пунктов ниже, чем те, кто подвергается меньшему воздействию. Хотя в докладе не дается точного определения воздействия фтора при различных уровнях его воздействия, в нем подчеркивается потенциальный риск, связанный с более высокими концентрациями.

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