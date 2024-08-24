Как избежать стресса в начале учебного года: советы психолога родителям

Накануне начала учебного года NEWS.ru побеседовал с детским и семейным психологом Айной Громовой. Эксперт рассказала о том, как правильно подготовить к возвращению в школьный график не только детей, но и родителей, какие навыки прививать школьникам в первую очередь и стоит ли отбирать гаджеты.

Как плавно войти в учебный год после каникул

— Рекомендую не менее чем за неделю до начала учебного года начать жить в школьном графике. То есть просыпаться по расписанию в 07:00–07:30 утра, ложиться не позднее 22:00 и начинать повторять хотя бы базовые учебные предметы.

Иначе резкое переключение от отдыха к учебе в сентябре станет стрессом и для детей, и для родителей. Важно постепенно возвращаться в рабочий режим.

Какими навыками должен обладать школьник

— Не следует думать: мол, отведу ребенка в школу и там он станет развитым и сознательным. Это иллюзия.

Чтобы ребенок хорошо учился в школе, ему нужно помогать развивать не только навыки чтения, счета, письма и остальных дисциплин. Родители должны обучить его также эмоциональной зрелости: регулировать свои эмоции, уметь общаться с другими детьми, понимать правила поведения в учебной среде и концентрировать внимание на предмете. Быть усидчивым, формулировать вопросы и не бояться задавать их учителю.

Ребенок готов к школе, если он умеет управлять своими эмоциями. Не плачет по любому поводу, не тревожится излишне, может спокойно услышать отказ, и в ответ не возникнет агрессия.

Он должен быть достаточно открыт к другим детям и вместе с тем уметь за себя постоять. Задача воспитать все эти качества лежит целиком на родителях.

Почему школьников нужно учить напрягаться

— Возьмем, к примеру, двух девочек 7 лет. Одна захотела выполнить поделку и столкнулась с трудностями. Она бросила работу и побежала дальше — это ее привычный стереотип. Другая девочка тоже быстро поняла, что вырезать квадрат нужного размера из цветной бумаги не так просто. Но она приложила усилия, проделав работу несколько раз и в итоге добилась желаемого результата. Кто из них более усидчивый? Разумеется, вторая. Усидчивость нужно формировать, развивать.

Или, например, первоклассник или второклассник имеет домашние обязанности: моет посуду. Казалось бы, при чем тут школа? Но связь прямая. Во время мытья посуды или уборки в своей комнате, или чтения сказок про Незнайку, которые задали на летние каникулы, он прорабатывает волю.

Воля тренируется через преодоление. Чем больше сделано того, что «не интересно, но надо», тем более развитыми будут волевые качества. Они необходимы и в школьной жизни, и в будущей взрослой.

А если воля не воспитана, то не помогут крики родителей и страшные прогнозы о том, что «тебя выгонят из школы, пойдешь работать на бензоколонку».

Как безболезненно привить ребенку полезные навыки

— Задача мамы и папы — это не окрики. И даже не покупка всех необходимых принадлежностей для школы, хотя это тоже необходимо. Важно создать систему, в которой ребенок готов напрягаться и работать на результат.

Один он не справится. Чаще разговаривайте. Вместе замечайте успехи, формируя у ребенка полезный опыт и уверенность в себе. Можно совместно вести дневник, прописывая ежедневные действия и успехи в достижении поставленных целей. Пусть ребенок видит собственный рост и окрыляется своими успехами.

И запомните: чем раньше навык или обязанность внедряется в жизнь, тем менее протестно воспринимается.

Посуду надо делегировать мыть не в 15 лет, а в 8. Потому что при отсутствии навыка 15-летний сын или дочь объяснит вам, что он (она) «не посудомоечная машина».

Почему важно говорить ребенку правду о школе

— Родители не всегда искренни со своими детьми, пусть и неосознанно. Например, обещают будущему первокласснику: «В школе классно, там интересные предметы. А еще у тебя будет много новых друзей». Но совсем скоро ребенок почувствует себя обманутым: учиться далеко не так интересно и здорово, как расписали мама и папа.

Советую придерживаться более реалистичной позиции и объяснять ситуацию сразу: «Да, в школе не всегда легко и интересно, не все будет получаться. И это нормально. Когда-то тебе было трудно ходить, ложку держать. Однако ты ведь научился. И тут научишься. Даже если скучно, ты обязательно справишься. Все хорошее, чем пользуется человек, любой навык, когда-то был им достигнут через труд». И так во всем. Учитесь объяснять.

Как объяснить ребенку, кто такой учитель

— В целом у ребенка должно сформироваться понимание того, что педагог исполняет профессиональные обязанности. А значит, имеет право требовать результатов и дисциплины. Учитель дает домашние задания, их надо выполнять.

Нельзя ходить во время урока, переворачивать парты на переменах и так далее. Все это важно объяснить. Но если, к примеру, педагог начинает обижать или негативно относится ко всем детям, то это другая ситуация. Такого быть не должно. Приучите ребенка делиться с вами тем, что происходит с ним в школе и что его волнует. А дальше вместе ищите пути решения проблемы.

Когда лучше всего делать домашние задания

— После уроков я рекомендую отдохнуть хотя бы один час. Затем садиться за домашние задания. Вечером ребенок может быть свободен, заниматься чем-то по своим интересам. Например, посещать спортивные секции.

К сожалению, большинство детей откладывают домашнюю работу на последний час перед сном. В итоге ложатся уже ближе к полуночи или позже. И не высыпаются. Это неправильно. Ведь учиться надо тогда, когда нет выраженной усталости и мозг еще готов воспринимать информацию. Поздний вечер для этого не подходит.

В занятиях спортом важен индивидуальный подход. В одних случаях сам ребенок хочет заниматься и есть перспектива, хороший тренер. Тогда, возможно, ваш сын или дочь вырастет спортивной звездой и когда-то выиграет Олимпиаду под флагом нашей страны. Но если ребенок не обладает спортивным потенциалом и мотивацией, то спорт для общего физического развития не должен идти в ущерб учебе.

Как быть с гаджетами — разрешать или запрещать

— Одна из задач родителей заключается в выстраивании круга интересов ребенка. В том числе, чтобы ему было интересно жить и без телефона. Но это предполагает нагрузку на маму и папу. Легче дать гаджет: пусть смотрит, лишь бы не мешал. А потом сын или дочь часто не могут оторваться. Более того, выясняется, что им ничто иное и не интересно.

Это уже гаджетомания. Выход один — создавать здоровую альтернативу. Пошел кататься на велосипеде, в кружок по биологии или рисованию — уже 20% жизни не связано с телефоном.

Это принцип работы с любой зависимостью. Невозможно забрать что-то у человека, ничего не давая взамен. Родители же часто просто забирают телефон. А взамен — ничего, но растут злость и обида. Так что учитесь искать альтернативу.

Нужно ли самим решать за ребенка проблемы с учебой

— Ребенку важно донести принцип причинно-следственных связей: за любым проступком следует негативное последствие. Так он начнет задумываться. Например, поленился и не сделал уроки — не едешь на праздник. Или не получишь то, что обещали купить. Нельзя позитивно подкреплять негативные поступки.

Дети, за которых родители решают все проблемы, не осознают негативных последствий своих проступков. Они уверены, что даже в самом крайнем случае мама пойдет к учителю или директору и решит проблему, из школы не выгонят, с горем пополам закончит . Но ленивая и слабая личность не сможет полноценно реализоваться в социуме. Это также важно объяснять.

В целом дети не хотят учиться, когда не понимают ценности знаний и не желают напрягаться. Зачем считать примеры на листочке, если можно взять калькулятор? Для чего математика, если хочу стать блогером?

А родительских нервов часто хватает только на то, чтобы назидать: «Ты не для меня учишься, а для себя. Иди читай». Или треснуть линейкой по лбу, за то, что неправильно посчитал количество красных шариков. Но это не работает. Вместо этого постарайтесь объяснить, как интересы и планы на жизнь самого ребенка связаны с предметами, которые он изучает.

Как стать для ребенка хорошим примером

— Современные родители с первых лет жизни отдают детей в развивающие кружки и секции. Мотивы разные. Кто-то думает, что отведет в «развивашку» — и ребенок будет впоследствии легко учиться в школе. Для кого-то это тренд. Любят хвалиться знакомым: мол, ребенок и учит китайский язык, и занимается шахматами, и карате. Это родительское желание поднять свою самооценку за счет успехов детей.

При этом сами взрослые часто даже в тренажерный зал рядом с домом зайти не спешат, ленятся. Тогда чего требовать от детей? Ведь им свойственно эмоциональное заражение: как положительным зарядом, так и отрицательным.

Когда папа с потухшим взором и злая мама рассказывают о том, что важно хорошо учиться, то у младшего поколения это вызывает недоверие. И нет стремления следовать этим советам и вообще быть на таких людей похожим.

Или ребенок видит, например, что реально папа счастлив не тогда, когда на работу идет. А когда с друзьями отдыхает: у него сразу и щеки розовые, и смеется. То, что родители говорят одно, а сами живут иначе, считывается детьми мгновенно.

Чтобы иметь влияние на ребенка, недостаточно быть мамой или папой. Нужно, чтобы подрастающий сын или дочь хотели с вами общаться, считали авторитетом. Поэтому станьте сами теми людьми, на которых хочется быть похожими. И потом, возможно, с вас возьмут пример.