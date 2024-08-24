Отложенное материнство: плюсы и минусы заморозки яйцеклеток

Современные технологии позволяют подстроить свою жизнь под собственные планы. Так, женщина может контролировать и свою фертильность. Отчасти, естественно. Заморозка яйцеклеток — популярная процедура во всем мире. Гинеколог Полина Ковалева рассказала нам, кому стоит задуматься над процедурой и какие плюсы и минусы есть у криоконсервации.

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Когда стоит задуматься над процедурой заморозки яйцеклеток

Специалисты называют несколько ситуаций, когда вопрос о криоконсервации яйцеклеток можно поднимать. Во-первых, если вы знаете, что вам предстоит терапия с использованием токсичных препаратов. В этом случае стоит позаботиться о сохранении здоровых яйцеклеток в каком бы возрасте вы не находились. Вторым моментом становится возраст женщины. Многие откладывают рождение ребенка и задумываются о продолжении рода уже после 35 лет. Когда женщина не уверена, что в скором времени решится на беременность, а возраст начинает действительно «поджимать», есть смысл обратиться к репродуктологу.

Идеальный возраст для заморозки

Можно сказать — чем раньше, тем лучше, однако конкретные цифры даже суперпрофессионалы не спешат называть. Тем не менее, по статистике, возраст в промежутке от 20 до 30 лет репродуктологи называют оптимальным для сбора здоровых яйцеклеток.

Как проходит процедура

1. Стимуляция

На первом этапе необходима стимуляция гормональными препаратами. С их помощью происходит активный рост фолликулов и яйцеклетка быстрее созревает.

2. Забор яйцеклеток

В условиях стационара у женщины забирают яйцеклетки. Никакой боли она не чувствует, так как все проходит под наркозом. В общем и целом, процедура занимает не более получаса.

3. Заморозка

Дальнейшие манипуляции не требуют участия женщины. Специалисты отбирают лучшие яйцеклетки и уже их замораживают. Яйцеклетки могут храниться неограниченное количество времени при температуре около −200 градусов.

Какие плюсы у криоконсервации

К безусловным плюсам процедуры можно отнести уже упомянутую возможность отбора специалистами лучших яйцеклеток, таким образом повышается шанс на оплодотворение.

Вторым большим плюсом является возможность какое-то время не задумываться и не переживать из-за иссякающего резерва яйцеклеток. Женщина может заниматься карьерой и решиться на беременность в любое время.

Минусы

Недостатки у криоконсервации, несомненно, есть. Самый большой — заморозка не гарантирует наступление беременности. Также в некоторых случаях происходит гиперстимуляция яичников, это происходит не так часто, однако этот побочный эффект гормональной стимуляции требует скорейшей госпитализации.

Помимо прочего, процедура криоконсервации довольно затратная. Весь цикл обойдется примерно в 200 тысяч рублей, однако в некоторых случаях можно пройти все процедуры по ОМС. Также не стоит забывать, что хранение замороженных яйцеклеток требует ежемесячной оплаты.