Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

В среднем сборы одного ребенка в школу в 2024 году обойдутся родительскому кошельку в 28 тысяч рублей, считают большинство экспертов.

© Российская Газета

Так, аналитики Мегамаркета посчитали, что в августе этого года минимальный набор из рюкзака, дневника, тетрадей, альбома, пенала, ручек, линеек, карандашей и фломастеров обойдется родителям в среднем в 5 тысяч рублей. Средняя стоимость базовой одежды для девочки составляет 23 тысячи рублей. В набор входят 2 школьных сарафана, 3 блузки, 2 юбки, джемпер, спортивный костюм, 2 футболки, 5 пар носков, 3 пары колготок, туфли, кроссовки и полуботинки. Комплект для мальчика, в который входят 2 пары брюк, 3 рубашки, джемпер, спортивный костюм, 2 футболки, 5 пар носков, колготки, туфли, кроссовки и полуботинки, будет стоить примерно 22,5 тысячи рублей.

В топ-регионов с самым высоким средним чеком на школьные товары в 2024 году входят Сахалинская область, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Республика Ингушетия. Москва находится на седьмом месте, отмечают аналитики.

По данным сервиса "Апельсин", стоимость базового канцелярского набора выросла к прошлому году на 10% до 14,6 тысячи рублей. Цена школьной формы для девочек поднялась на 7% и составила 16,7 тысячи рублей, а форма для мальчиков стала дороже на 6% и достигла 13,8 тысячи рублей. Если сложить среднюю стоимость товаров в этих категориях, минимальные затраты на сборы в школу в 2024 году начнутся с 28,4 тысячи рублей без учета покупок рюкзака и дополнительных товаров, таких как контейнер для еды, зонт, сезонная одежда, обувь и другое.

Согласно исследованию Bankiros, самый бюджетный школьный набор для девочки выйдет на 32% дороже, чем аналогичный набор для мальчика. Примечательно, что Омская область - регион с самыми низкими ценами для сборов девочки в школу: там на закупку требуется всего 11,8 тысячи рублей, а дороже всего стоит подготовка школьниц в Камчатском крае, где средние затраты достигли 23,9 тысячи рублей. Для мальчика самый бюджетный вариант школьного набора - в Псковской области, там понадобится 7,9 тысячи рублей на закупку, а дороже всего школьные товары для школьников стоят в Иркутской области - в среднем нужно потратить 17,2 тысячи рублей.

Аналитики кошелька ЮMoney обратили внимание, что общее число покупок канцелярских товаров и школьных принадлежностей с 1 по 15 августа выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Оборот платежей в этой категории увеличился на 68%, а покупателей стало на 56% больше. Кстати, выросло и совокупное число онлайн-покупок - на 29%: это говорит о том, что такие товары стали заказывать онлайн чаще, чем в прошлом году. Также за последний год расширилась география пунктов самовывоза, за счет чего растут объемы онлайн-заказов в регионах, подчеркнули эксперты.

Аналитики "Чек Индекса" компании "Платформа ОФД" выяснили, что за первые две недели августа стоимость канцелярского набора составила 963 рубля, школьный дневник стоит 197 рублей, средняя стоимость школьного рюкзака составляет 3,4 тысячи рублей. Укомплектованный всем необходимым пенал в 2024 году стоит 713 рублей, а средняя цена набора карандашей или ручек - 297 рублей.

"Таким образом, средняя цена базового школьного набора, в который входят школьная форма, детские брюки или юбка, рубашка или блузка, обувь и рюкзак, а также пенал с карандашами и ручками и прочая канцелярия, в этом году составит 15,3 тысячи рублей", - рассказали "РГ" эксперты.

Средняя стоимость школьной формы за отчетный период составила 3,9 тысячи рублей. Средняя цена блузки или рубашки - 1,2 тысячи рублей, а стоимость детских брюк или юбки - 1,5 тысячи рублей. Средняя цена детских туфель или ботинок составляет 1,8 тысячи рублей, а детских кроссовок - 1,3 тысячи рублей. Таким образом, базовый школьный набор обойдется в 15 тысяч рублей.

Сегодня, в эпоху развития интернет-торговли практически во всех регионах можно собрать школьника примерно по одной цене, говорит директор Института экономики и финансов ГУУ, доктор экономических наук Галина Сорокина. По ее словам, на известных интернет-площадках в среднем брюки на мальчика можно купить по цене от 700 рублей, рубашки от 600 рублей, пиджак от 900 рублей. Кожаную обувь можно купить от 2 тысяч рублей. Спортивная форма обойдется не дешевле 800 рублей. То есть на новую форму придется потратить минимум 5 тысяч рублей. Если смотреть фирменные магазины школьной формы, то там цены уже значительно выше. Так, школьные юбки предлагают в среднем в диапазоне 2,5-5 тысяч рублей, сарафаны 3-8 тысяч рублей, блузы 1,5-6 тысяч рублей, а школьные туфли обойдутся уже от 3 тысяч рублей. Самый дешевый школьный ранец обойдется в 300 рублей, но основное предложение школьных рюкзаков приходится на диапазон 1-2 тысячи рублей. Дневники, тетради, ручки и карандаши обойдутся еще минимум в 300-500 рублей.

Самые большие расходы понесут родители на покупку комплектов рабочих тетрадей, отмечает Сорокина. В среднем такой комплект стоит 500-700 рублей на предмет. То есть, например, при покупке набора рабочих тетрадей для третьего класса УМК Школа России по Русскому языку, Математике и Окружающему миру родителям придется выложить 1,8 тысячи рублей. Причем школа обязана обеспечивать детей учебниками, но не рабочими тетрадями, подчеркнула она. По ее словам, хотя заставлять покупать родителей рабочие тетради учителя не имеют права, но в условиях, когда существует удобная и наглядная форма работы с учебным материалом с помощью рабочих тетрадей, большинство учителей рекомендует их к покупке, а родители соглашаются.

Между тем, собирая ребенка в школу, эксперт рекомендовала не пытаться закупить все мыслимые и немыслимые школьные принадлежности сразу.

Во-первых, большинство канцелярских принадлежностей может не понадобиться. Так, например, привычный большинству родителей дневник уже упразднили во многих школах, заменив его личным кабинетом.

Во-вторых, выдаваемые некоторыми школами или учителями родителям списки необходимых канцелярских принадлежностей могут пригодиться только в середине года.

В-третьих, требования к школьной форме должны быть официально прописаны в документах, регламентирующих внутренний распорядок школы и одобрены управляющим советом школы. В этих документах запрещается указывать конкретный артикул или производителя формы, поэтому любое навязывание школой требований покупки формы у конкретного производителя будет незаконным, а значит - можно найти форму, подходящую под требования, значительно дешевле.

В-четвертых, если уж класс принял решение использовать рабочие тетради в обучении, их проще закупать оптом у производителя.