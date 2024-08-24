Подростковая любовь в сети: тревожиться ли родителям

Представляем свежую порцию познавательных подкастов, выпущенных нашей студией "Да будет talk!" на этой неделе.

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Каждую субботу мы публикуем подборку новых подкастов, чтобы вам было удобнее ориентироваться в мире аудиоконтента. Рассказываем, в каких темах разбирались со специалистами наши журналисты на этой неделе:

В новом эпизоде подкаста об особенностях подросткового возраста "Мы такими не были" история 15-летней Алины. Девушка влюблена в парня старше неё на два года. У них уже длительное время есть отношения онлайн: переписка, звонки. Сказать о своих чувствах родителям Алина не решается. Почему? Как быть, если тревога родителей за "взрослые" отношения подростка больше, чем диктует реальность? Насколько важно пережить впервые любовь в подростковом возрасте? Реальна ли любовь онлайн и как безопасно строить отношения в сети? В теме разбирались мама подростка, журналист Александра Михайловская и психолог Альфия Мячина.

- У любого нормального родителя тревога в этом месте должна возникнуть. Но главное, чтобы эта тревога, этот первый импульс страха не переводился в разговор с ребёнком. Чуть-чуть ты переживи эту тревогу внутри себя, и дальше у тебя появится трезвомыслящий человек в голове, который увидит альтернативы, - говорит психолог. - Если вы хотите, чтобы дети вам доверяли, советовались с вами, нужно работать со своими тревогой и страхами. Не вываливать сразу свои параноидальные мысли, которые имеют право быть, на ребёнка и не проецировать на ситуацию.

Напомним, что этом сезоне подкаста - реальные истории подростков, которыми они делились анонимно. Имена изменены.