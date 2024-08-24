Полезно ли откладывать поступление ребенка в школу на год

В России в первый класс принимают детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. Детей иного возраста могут принять в порядке исключения, в случае одобрения комиссией местного органа управления образованием. Обычно родители руководствуются золотой серединой и отдают ребенка на учебу в возрасте 7 лет. Сторонники раннего поступления в школу видят преимущество в возможности раньше других завершить образование, не теряя время. Кто-то наоборот, стремится отдать малыша на учебу как можно позже, чтобы «созрела» психика.

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Кроме того, в бестселлере Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры» утверждается, что если ребенок будет немного старше своих сверстников, это даст ему преимущества в учебе. И похоже, что «отсрочка» действительно может быть хорошей идеей. Согласно выводам ученых, более позднее начало обучения в школе связано с небольшим преимуществом в учебе, но этот эффект может начать ослабевать уже к концу первого класса.

Другие исследования показывают, что дети относительно старшего возраста проявляют меньшую гиперактивность и невнимательность и достигают более высоких результатов в учебе. Дети, которые старше своих одноклассников, также реже совершают тяжкие преступления и реже беременеют в подростковом возрасте, имеют больше шансов получить высшее образование по окончании школы. Однако, принимая решение, важно учитывать не только академические навыки ребенка, но и социально-эмоциональные навыки, способность к саморегуляции.