Как защититься от поборов в школе

Администрация школы не имеет права заставлять родителей учеников сдавать деньги на материально-техническое обеспечение или реализацию образовательных стандартов, рассказал NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он отметил, что учебному заведению граждане могут оказать поддержку только на добровольной основе.

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В России получение среднего образования на бесплатной основе относится к безусловным правам граждан. Это закреплено в Конституции. Все, что относится к реализации образовательных стандартов, материально-техническому обеспечению учебного процесса и содержанию школьных зданий и помещений, должно финансироваться за счет бюджета, — добавил Хаминский.

По его словам, закон вводит ограничения для администрации учебных заведений и учителей и не может запрещать родителям совершать те или иные действия по своей воле. Например, родительский комитет может приобрести в класс проектор, мягкие накидки на стулья или литературу для внеклассного чтения, объяснил Хаминский.

Чтобы такой шаг не имел никаких последствий, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, инициатива должна исходить от самих родителей, а не от педагогов. Во-вторых, взносы на такие покупки должны иметь исключительно добровольный характер. Нельзя допускать дискриминацию по материальному признаку, — заявил Хаминский.

Любое отступление от описанных правил может повлечь за собой жалобы в органы образования и прокуратуру, напомнил эксперт. И в случае признания их мотивированными виновным будет грозить дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения, подытожил юрист.