Как распределить подготовку к ЕГЭ на весь учебный год

Руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education, педагог Виктория Подсухина в беседе с RT объяснила, как одиннадцатиклассникам распределить подготовку к ЕГЭ на весь учебный год. Сначала нужно определить, какие предметы предстоит сдавать. Их можно выбрать, опираясь на перечень с сайта желаемого вуза. Рекомендуется проверить, какой там был проходной балл раньше, чтобы сформировать для себя целевой балл по каждому предмету.

Специалист также посоветовала оценить свой текущий уровень подготовки по каждому предмету - например, можно написать пробную версию и разобрать с педагогом. Так удастся выявить пробелы в знаниях и сильные стороны. Кроме того, следует ознакомиться со структурой экзамена заранее: зайти на сайт ФИПИ с рекомендациями и актуальными демоверсиями каждого экзамена.

Затем педагог Подсухина рекомендует продумать структуру плана подготовки на весь учебный год и разбить обучение на смысловые блоки. Подготовка к каждому экзамену делится на четыре части: теоретическая (освоение теории), практическая (регулярное выполнение заданий), подготовка к формату экзамена (учет нюансов каждого задания) и регулярное повторение пройденного. В плане важно прописать свои промежуточные цели подготовки, распределить темы по временным блокам.

«Каждую неделю можно выделять по дню подготовки на каждый предмет, день на повторение и решение практических заданий. Важно не забывать об отдыхе, ведь без него будет выгорание и потеря мотивации», - подытожила собеседница издания.