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Педагог рассказала, как распределить подготовку к ЕГЭ на весь учебный год

Руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education, педагог Виктория Подсухина в беседе с RT объяснила, как одиннадцатиклассникам распределить подготовку к ЕГЭ на весь учебный год. Сначала нужно определить, какие предметы предстоит сдавать. Их можно выбрать, опираясь на перечень с сайта желаемого вуза. Рекомендуется проверить, какой там был проходной балл раньше, чтобы сформировать для себя целевой балл по каждому предмету. 

Как распределить подготовку к ЕГЭ на весь учебный год
© Вести Подмосковья

Специалист также посоветовала оценить свой текущий уровень подготовки по каждому предмету - например, можно написать пробную версию и разобрать с педагогом. Так удастся выявить пробелы в знаниях и сильные стороны. Кроме того, следует ознакомиться со структурой экзамена заранее: зайти на сайт ФИПИ с рекомендациями и актуальными демоверсиями каждого экзамена. 

Затем педагог Подсухина рекомендует продумать структуру плана подготовки на весь учебный год и разбить обучение на смысловые блоки. Подготовка к каждому экзамену делится на четыре части: теоретическая (освоение теории), практическая (регулярное выполнение заданий), подготовка к формату экзамена (учет нюансов каждого задания) и регулярное повторение пройденного. В плане важно прописать свои промежуточные цели подготовки, распределить темы по временным блокам. 

«Каждую неделю можно выделять по дню подготовки на каждый предмет, день на повторение и решение практических заданий. Важно не забывать об отдыхе, ведь без него будет выгорание и потеря мотивации», - подытожила собеседница издания.

Дети