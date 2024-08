Ученые стали лучше понимать ранние звуки младенцев

Результаты недавнего исследования, проведенного Пумпки Лей Су из Техасского университета в Далласе, свидетельствуют о том, что звуки, издаваемые младенцами в первый год жизни, более целенаправленны и структурированы, чем считалось ранее.

© Ferra.ru

Проанализировав тысячи домашних записей, команда Су обнаружила, что вокализации младенцев, такие как визг, рычание и гласные звуки, образуют четкие паттерны, что свидетельствует об «активном изучении речевых возможностей». Исследования, опубликованные в журналах PLOS ONE и Journal of Autism and Developmental Disorders, показали, что эти звуковые кластеры возникают как при участии взрослых, так и без них, что опровергает мнение о том, что младенцы «пассивно учатся». Эта ранняя вокальная «игра» теперь признана важнейшим предшественником речи, когда младенцы систематически отрабатывают различные звуковые категории.

Результаты исследования Су не только углубляют наше понимание типичного речевого развития, но и проливают свет на то, как эти модели возникают у детей, которым впоследствии ставят диагноз «аутизм».