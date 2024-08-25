Врач советует не включать в школьный букет герберы и лилии

Школьный букет может вызвать аллергию, причём не только у учителя, но и у самого ребёнка. Пыльца цветов — достаточно сильный аллерген, рассказала RT Анна Усачёва, врач — аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, кандидат медицинских наук.

«Цветы, а точнее их пыльца — достаточно сильный аллерген», — подчеркнула эксперт.

По её словам, чтобы избежать нежелательной аллергической реакции, лучше не включать в букет ромашки и другие полевые цветы.

«У них достаточно лёгкая пыльца, которая разносится даже малейшим ветерком, а значит, представляет угрозу и в закрытом помещении», — добавила эксперт.

Кроме того, она предупредила, что стоит отказаться от хризантем.

«Они тоже имеют очень мелкую пыльцу, практически невидимую глазом», — рассказала собеседница RT.

Помимо этого, специалист пояснила, что лилии — одни из самых аллергенных цветов.

«Помимо пыльцы, у них ещё и очень яркий специфический аромат, который тоже нередко вызывает реакцию», — объяснила Усачёва.

Герберы красиво смотрятся в букете из-за разнообразия оттенков, но станут не лучшим выбором для человека, чувствительного к различным аллергенам, добавила она.

«Также опасность могут представлять и растения, которые используются в качестве дополнения к букету, например, колоски, гипсофила, папоротник, хвойные ветки. Чтобы точно избежать аллергической реакции, лучше собрать букет из одного растения», — рассказала врач.

По её словам, наиболее безобидны цветы с едва различимым ароматом.

«Такие растения имеют минимум пыльцы, поэтому не вызывают реакции иммунной системы организма. Также цветы с крупной и тяжёлой пыльцой тоже будут менее аллергенными. Это могут быть розы, эустомы, орхидеи, тюльпаны», — подчеркнула аллерголог.

Она добавила, что если в букете есть хоть один цветок, который может вызвать реакцию, — этого вполне достаточно для аллергика.

«Сочетание разных цветов, например полевых, вместе со злаковыми растениями, хвоей, которые сами по себе являются аллергенными, может усилить реакцию за счёт повышенной концентрации пыльцы и расширения спектра воздействующих компонентов», — заключила эксперт.

Ранее врач-аллерголог Александра Соболева предупредила в беседе с RT, что в августе аллергики могут столкнуться с реакцией на сорные травы.